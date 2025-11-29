Tre club di Serie A interessati a Chérif dell'Angers
Sidiki Chérif, attaccante di proprietà dell'Angers, è finito nel mirino di tre club di Serie A. Il classe 2006, che ha già segnato 3 gol in questa stagione di Ligue 1, piace a Udinese, Roma e Milan, che lo stanno seguendo da vicino già da tempo.
