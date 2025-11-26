Logo SportMediaset

MANOVRE GIALLOROSSE

La Roma può sognare: Zirkzee a gennaio ora è un'ipotesi concreta

Lo United lo lascerà andare all'inizio del nuovo anno: può arrivare con un prestito con diritto di riscatto

di Redazione
26 Nov 2025 - 08:54
© Getty Images

© Getty Images

La Roma vuole Joshua Zirkzee, il Manchester United è intenzionato a salutarlo a gennaio e l'olandese è ben contento di andarsene. Ci sono buone possibilità, insomma, che Gasperini possa contare su una nuova punta per l'inizio del 2026, aumentando così le percentuali giallorosse nella corsa alle zone più alte della classifica. Dovbyk e Ferguson, per motivi diversi, hanno convinto poco, Dybala è sempre alle prese con qualche acciacco e Gasp si ingegna con varie soluzioni di emergenza, quando non c'è l'argentino, con una predilezione inevitabile per il falso nueve.

L'olandese ex Bologna ha tutte le caratteristiche per inserirsi nel gioco giallorosso, vedi la capacità di associarsi con altri giocatori tecnici, retrocedendo o allargandosi per regalare spunti creativi in varie zone del campo. Amorim non lo vede, lo United ha deciso di cederlo e valuterà l'offerta della Roma che prevede un prestito con diritto di riscatto. A favore di Gasp c'è la volontà del giocatore che vuole andarsene e non disdegna un ritorno in Serie A. Tutte le parti, insomma, sono proiettate verso una conclusione positiva della trattativa. 

Zirkzee-Roma, adesso si può fare: i giallorossi studiano la formula

roma
zirkzee
gennaio

