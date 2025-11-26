La Roma può sognare: Zirkzee a gennaio ora è un'ipotesi concreta

La Roma vuole Joshua Zirkzee, il Manchester United è intenzionato a salutarlo a gennaio e l'olandese è ben contento di andarsene. Ci sono buone possibilità, insomma, che Gasperini possa contare su una nuova punta per l'inizio del 2026, aumentando così le percentuali giallorosse nella corsa alle zone più alte della classifica. Dovbyk e Ferguson, per motivi diversi, hanno convinto poco, Dybala è sempre alle prese con qualche acciacco e Gasp si ingegna con varie soluzioni di emergenza, quando non c'è l'argentino, con una predilezione inevitabile per il falso nueve.