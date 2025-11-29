Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Napoli, Rrahmani nel mirino di due club in Turchia

29 Nov 2025 - 22:14

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, è finito prepotentemente nel mirino di due club in Turchia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sia il Besiktas che il Fenerbahce avrebbero intensificato il pressing per assicurarsi le prestazioni del classe 1994. Il capitano della nazionale del Kosovo è legato al club azzurro da un contratto che scade a giugno 2027, con uno stipendio netto annuo di 1,8 milioni di euro.

La posizione del Napoli è al momento solida, anche grazie a un'opzione contrattuale che permette di prolungare l'accordo con il difensore per un'ulteriore stagione. Nonostante ciò, l'interesse proveniente da Istanbul potrebbe innescare movimenti importanti nelle prossime sessioni di mercato.

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Mercato

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Bernardo Silva apre all’addio: "Potrebbe essere la mia ultima stagione al City". Milan e Juve alla finestra

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
22:14
Napoli, Rrahmani nel mirino di due club in Turchia
21:33
Lazio, obiettivo Kike Salas
20:53
Fabiani: "La Lazio non vuole cedere i pezzi migliori"
20:51
Tare: "Rinnovo Maignan? Abbiamo fatto un patto. Spero che Modric resti"
20:44
Manchester City, obiettivo Elliot Anderson