Napoli, Rrahmani nel mirino di due club in Turchia

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, è finito prepotentemente nel mirino di due club in Turchia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sia il Besiktas che il Fenerbahce avrebbero intensificato il pressing per assicurarsi le prestazioni del classe 1994. Il capitano della nazionale del Kosovo è legato al club azzurro da un contratto che scade a giugno 2027, con uno stipendio netto annuo di 1,8 milioni di euro.