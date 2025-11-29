Tare: "Rinnovo Maignan? Abbiamo fatto un patto. Spero che Modric resti"

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha parlato del futuro di Mike Maignan a Sky Sport pochi istanti prima del calcio d'inizio della sfida con la Lazio: "Sta bene, sta come noi pensavamo potesse essere: sta facendo un ottimo campionato. All'inizio della stagione abbiamo fatto un patto insieme, stiamo andando avanti senza metterci pressione l'uno all'altro. C'è serenità, oggi ci concentriamo sulla partita e poi vedremo come andranno le cose". Su Modric, invece, Tare aggiunge: "Il suo impatto è stato devastante, anche per noi. Una bellissima scoperta ma, conoscendolo da vicino, come uomo e professionista, non è una sorpresa. Gioisce come un bambino e prepara ogni partita in maniera maniacale. Spero potrà ancora giocare con noi. Ha un'opzione per un altro anno ma con grande serenità decideremo insieme il suo percorso".