Da Sancho a George, da Pessina allo scambio saltato Gimenez-Dovbyk: la delusione di Gasperini

Gasperini non è stato accontentato e non è del tutto soddisfatto. Non lo era già per il mancato arrivo di Jadon Sancho, obiettivo principale di queste ultime settimane per cui aveva fatto ripetutamente pressione sui Friedkin, nonostante i diversi tentativi andati a vuoto. I rinforzi sono arrivati, ma non abbastanza da assicurare all'ex Atalanta una rosa profonda e affidabile. Troppa disparità, innanzitutto, tra le due catene offensive: grande abbondanza a destra, dove oltre a Dybala e Soulé è arrivato anche Leon Bailey. La cessione di Baldanzi al Verona avrebbe potuto lasciare spazio a un esterno sinistro, ma è stata bloccata dall'allenatore appena appreso che il rinforzo atteso non sarebbe arrivato, e di conseguenza si è arenata anche la trattativa per Pessina, il tassello mancante del centrocampo gradito a Gasp. Nel tardo pomeriggio di lunedì, Massara si è anche visto respingere un'offerta da 10 milioni + 2 di bonus per Dominguez dal Bologna.