Da Sancho a George, da Pessina allo scambio saltato Gimenez-Dovbyk: la delusione di Gasperini

L'allenatore giallorosso aveva chiesto rinforzi negli ultimi giorni di mercato, ma le trattative sono naufragate
Un esterno sinistro offensivo, un centrocampista e un'alternativa valida a Ferguson in caso di partenza di Dovbyk: erano queste le richieste fatte da Gasperini a Massara per chiudere in bellezza una sessione di calciomercato che ha portato in giallorosso già diversi volti nuovi voluti proprio dal tecnico di Grugliasco. La crescente fiducia per gli acquisti di George e Pessina e i dialoghi aperti per lo scambio Gimenez-Dovbyk sembravano aver ben avviato la Roma verso il closing delle 20, prima che il gioco di incastri andasse in fumo rovinando i piani della società.
Gasperini non è stato accontentato e non è del tutto soddisfatto. Non lo era già per il mancato arrivo di Jadon Sancho, obiettivo principale di queste ultime settimane per cui aveva fatto ripetutamente pressione sui Friedkin, nonostante i diversi tentativi andati a vuoto. I rinforzi sono arrivati, ma non abbastanza da assicurare all'ex Atalanta una rosa profonda e affidabile. Troppa disparità, innanzitutto, tra le due catene offensive: grande abbondanza a destra, dove oltre a Dybala e Soulé è arrivato anche Leon Bailey. La cessione di Baldanzi al Verona avrebbe potuto lasciare spazio a un esterno sinistro, ma è stata bloccata dall'allenatore appena appreso che il rinforzo atteso non sarebbe arrivato, e di conseguenza si è arenata anche la trattativa per Pessina, il tassello mancante del centrocampo gradito a Gasp. Nel tardo pomeriggio di lunedì, Massara si è anche visto respingere un'offerta da 10 milioni + 2 di bonus per Dominguez dal Bologna.
L'amara ciliegina sulla torta è arrivata dal procuratore di Gimenez, che in serata ha spento definitivamente le voci su un trasferimento in giallorosso, facendo sapere tramite social che l'attaccante messicano sarebbe rimasto al Milan. A Trigoria rimarrà, perciò, Dovbyk, entrato dalla panchina e apparso fuori dal gioco nelle prime due giornate di campionato. Resta da capire se questa serie di trattative naufragate comprometterà il rapporto tra Gasperini e Massara.
