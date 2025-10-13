Roma, attenta: il Psg prepara l'assalto a Koné per l'estate

I francesi starebbero studiando un piano per il 2026: l'offerta potrebbe toccare i 60 milioni di euro
Anche in Francia Manu Koné è diventato un calciatore molto apprezzato da tifosi e addetti ai lavori. In questa pausa nazionali, il nome del centrocampista della Roma è stato sulla bocca di tutti, compresa quella del ct Deschamps che è rimasto anche lui colpito dalla sua tecnica e la sua leadership.
Oltralpe le prestazioni di Koné non hanno stregato solo i tifosi dei Bleus, ma anche il Paris Saint-Germain, che ora starebbe studiando un piano per portarlo alla corte di Luis Enrique. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, i parigini potrebbero far partire l'assalto nella prossima estate presentandosi alle porte di Trigoria con un'offerta che difficilmente verrebbe rifiutata. Il Psg, infatti, sarebbe pronto a pagare 60 milioni di euro il cartellino del classe 2001. Una proposta così è inevitabilmente molto interessante per le casse giallorosse, soprattutto se accettata entro il 30 giugno 2026. Il motivo? La plusvalenza verrebbe iscritta nel bilancio e permetterebbe di archiviare il settlement agreement con la Uefa con la sola cessione del francese.
Intanto, parola al campo. Questa sera Koné sarà impegnato con la Francia nella trasferta contro l'Islanda per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Dopo i 90 minuti passati in panchina contro l'Azerbaigian, la sua titolarità sembrerebbe cosa certa. Al rientro, poi, il big match contro l'Inter all'Olimpico che ha un sapore ancor più suggestivo considerato il forte interessamento dei nerazzurri la scorsa estate.