Roma, la pista Sancho resta viva: contatti con gli agenti per strappargli il sì

La Roma non ha alzato bandiera bianca per Jadon Sancho e non ha intenzione di mollare la presa proprio adesso che il neo acquisto Bailey si è infortunato nel corso del primo allenamento e rischia di stare fermo tre settimane. La pista che porta all'esterno inglese è più viva che mai. L'accordo tra il club giallorosso e il Manchester United da 19 milioni fissi più 5 di bonus resiste, ma c'è sempre da convincere il giocatore a trasferirsi nella capitale. E a questo proposito è prevista in serata una telefonata tra la dirigenza e gli agenti dell'inglese classe 2000, fortemente voluto dal tecnico Gian Piero Gasperini, per cercare di strappargli il sì. Il giocatore, reduce dal prestito al Chelsea e con un contratto con i Red Devils in scadenza a giugno 2026, sembrava destinato al Besiktas, pronto a garantirgli 9 milioni di euro a stagione, quelli che Sancho guadagna in Premier League. Ma anche la destinazione turca è rimasta in stand-by. E la Roma spera di riuscire alla fine a spuntarla.