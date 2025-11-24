Roma, senti Amorim: "Zirkzee? A gennaio può succedere di tutto"

"Zirkzee? Il club viene prima di tutto, dobbiamo pensare al club e alla squadra. A gennaio può succedere di tutto". Alla vigilia della gara del Monday night di Premier League contro l'Everton, il tecnico del Manchester United Ruben Amorim apre le porte alla partenza dell'ex Bologna. Musica per le orecchie del tecnico della Roma Gian Piero Gasperini, che dal mercato invernale si aspetta il tanto agognato rinforzo per l'attacco. Zirzkee, che in questa stagione ha giocato 90' minuti tra Premier e Carabao Cup, ha chiesto la cessione alla dirigenza dei Red Devils e avrebbe già manifestato interesse per un'eventuale avventura in giallorosso per potersi rilanciare anche in ottica Mondiale. L'attaccante olandese è valutato intorno ai 30 milioni di euro. Lo United potrebbe lasciarlo partire in prestito secco, mentre la Roma punta alla formula con diritto di riscatto o con obbligo in caso di qualificazione in Champions. Roma ma non solo. In Italia su Zirkzee ha messo gli occhi anche il Milan, all'estero altri club inglesi e spagnoli. Zirkzee è arrivato al Manchester United nel luglio 2024 per 36,5 milioni di sterline (circa 43,5 milioni di euro), cifra leggermente superiore ai 40 milioni di euro della clausola, pagabili in tre anni (e una parte andrà al Bayern Monaco). Ha firmato un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno del 2029, con opzione per un'altra stagione, con un ingaggio di 3,5 milioni a stagione più bonus.