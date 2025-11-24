Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
ROMA

Roma, senti Amorim: "Zirkzee? A gennaio può succedere di tutto"

Il tecnico dei Red Devils apre alla partenza dell'attaccante ex Bologna che piace ai giallorossi

di Antonella Pelosi
24 Nov 2025 - 12:43
© Getty Images

© Getty Images

"Zirkzee? Il club viene prima di tutto, dobbiamo pensare al club e alla squadra. A gennaio può succedere di tutto". Alla vigilia della gara del Monday night di Premier League contro l'Everton, il tecnico del Manchester United Ruben Amorim apre le porte alla partenza dell'ex Bologna. Musica per le orecchie del tecnico della Roma Gian Piero Gasperini, che dal mercato invernale si aspetta il tanto agognato rinforzo per l'attacco. Zirzkee, che in questa stagione ha giocato 90' minuti tra Premier e Carabao Cup, ha chiesto la cessione alla dirigenza dei Red Devils e avrebbe già manifestato interesse per un'eventuale avventura in giallorosso per potersi rilanciare anche in ottica Mondiale. L'attaccante olandese è valutato intorno ai 30 milioni di euro. Lo United potrebbe lasciarlo partire in prestito secco, mentre la Roma punta alla formula con diritto di riscatto o con obbligo in caso di qualificazione in Champions. Roma ma non solo. In Italia su Zirkzee ha messo gli occhi anche il Milan, all'estero altri club inglesi e spagnoli. Zirkzee è arrivato al Manchester United nel luglio 2024 per 36,5 milioni di sterline (circa 43,5 milioni di euro), cifra leggermente superiore ai 40 milioni di euro della clausola, pagabili in tre anni (e una parte andrà al Bayern Monaco). Ha firmato un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno del 2029, con opzione per un'altra stagione, con un ingaggio di 3,5 milioni a stagione più bonus. 

Leggi anche

Soulé e Svilar patrimonio capitale. Wesley motorino, bentrovato Ferguson

zirkzee
roma
mercato

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Roma

Roma, su Zirkzee c'è anche il Milan: duello in vista a gennaio

La Roma pensa a una clamorosa rivoluzione in attacco: Ferguson e Dovbyk via a gennaio?

Roma, attenta: il Psg prepara l'assalto a Koné per l'estate

Konè: "Positivo l'interesse dell'Inter, ma solo la Roma ha creduto in me un'estate fa"

Da Sancho a George, da Pessina allo scambio saltato Gimenez-Dovbyk: la delusione di Gasperini

La Roma sogna lo scudetto e per gennaio punta a Zirkzee

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:09
Pescara, l'ex Inter Faraoni in prova
12:19
United, Amorim: "Zirkzee via a gennaio? Tutto può succedere"
11:16
Barcellona, vicino il rinnovo di Eric Garcia
10:14
Buffon rivela: "Ho avuto due opportunità di andare all'Atalanta"
22:37
Verratti lascia il Qatar? Ci pensa il Boca Juniors