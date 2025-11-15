Roma, su Zirkzee c'è anche il Milan: duello in vista a gennaio

I giallorossi stanno da tempo seguendo Joshua Zirkzee, passato dal Bologna al Manchester United per 42,5 milioni di euro nel 2024. Sull'attaccante, però, negli ultimi giorni si sarebbe inserito anche il Milan: i rossoneri ci avevano già provato più di un anno fa ma alla fine l'olandese scelse i Red Devils. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ora la partita tra i due club è apertissima. I due direttori sportivi, Massara e Tare, si sarebbero già mossi per sondare la fattibilità dell'affare. Gli inglesi sarebbero disposti a lasciare partire Zirkzee in prestito senza l'obbligo del riscatto, lasciando così la possibilità alle squadre di rinviare qualsiasi decisione nei mesi successivi.