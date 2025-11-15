Logo SportMediaset

Roma, su Zirkzee c'è anche il Milan: duello in vista a gennaio

Le due squadre sono alla ricerca di un attaccante e l'ex Bologna sembra essere il candidato ideale 

di Redazione
15 Nov 2025 - 10:30

Roma e Milan sono accomunati da un problema che deve essere risolto al più presto: la mancanza di un bomber. Le strade delle due squadre rischiano di incrociarsi un'altra volta,  non per uno scambio (basti pensare ad Abraham-Saelemaekers lo scorso anno o quello mancato tra Dovbyk e Gimenez in estate), bensì per un duello per accaparrarsi una vecchia conoscenza del nostro campionato. 

I giallorossi stanno da tempo seguendo Joshua Zirkzee, passato dal Bologna al Manchester United per 42,5 milioni di euro nel 2024. Sull'attaccante, però, negli ultimi giorni si sarebbe inserito anche il Milan: i rossoneri ci avevano già provato più di un anno fa ma alla fine l'olandese scelse i Red Devils. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ora la partita tra i due club è apertissima. I due direttori sportivi, Massara e Tare, si sarebbero già mossi per sondare la fattibilità dell'affare. Gli inglesi sarebbero disposti a lasciare partire Zirkzee in prestito senza l'obbligo del riscatto, lasciando così la possibilità alle squadre di rinviare qualsiasi decisione nei mesi successivi. 

Il desiderio del centravanti di tornare in Italia non è assolutamente un mistero. In questa stagione l'ex Bologna ha collezionato appena 90 minuti in cinque presenze, di cui solo una da titolare. Con un Mondiale alle porte, inoltre, Zirkzee ha bisogno di ritrovare gol e continuità per provare a convincere il suo ct, Ronald Koeman, a portarlo negli Stati Uniti. 

