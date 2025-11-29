Fabiani: "La Lazio non vuole cedere i pezzi migliori"

"Se si parla di ricostruzione, difficilmente si manda via un giocatore funzionale al progetto. Tuttavia il calcio non dorme mai e bisogna valutare tutte le situazioni. La nostra volontà è non cedere i pezzi migliori": lo dice a Sky il ds della Lazio Angelo Fabiani poco prima della partita contro il Milan. "Durante la sosta - racconta - abbiamo avuto modo di incontrarci con Lotito e il mister Sarri: abbiamo fatto il punto e un programma da sviluppare. Far crescere questo gruppo e individuare figure e ruoli sul mercato che ci ha indicato il mister".