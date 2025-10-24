Roma, si pensa a una clamorosa rivoluzione in attacco: Ferguson e Dovbyk via a gennaio?

L'ucraino, partito come riserva e sostanzialmente ai margini del progetto in estate, ha guadagnato minutaggio col passare delle settimane, ma è comunque fermo a 1 gol e 1 assist in 9 presenze stagionali. L'irlandese, al contrario, sembrava destinato a essere il punto di riferimento offensivo in questa stagione, ma non è mai riuscito a sbloccarsi e ha raccolto appena 26' nelle ultime tre partite tra campionato ed Europa League. Anche per questo Gian Piero Gasperini sta pensando di varare, magari già dalla sfida al Sassuolo, un attacco alternativo con Bailey dal 1' in un tridente leggero insieme a Soulé e Dybala.