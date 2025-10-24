Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE GIALLOROSSE

Roma, si pensa a una clamorosa rivoluzione in attacco: Ferguson e Dovbyk via a gennaio?

Nel frattempo Gasperini è pronto a sperimentare un reparto offensivo senza centravanti di riferimento

di Redazione
24 Ott 2025 - 18:29

I numeri dell'attacco della Roma continuano a suscitare non poche preoccupazioni tra la dirigenza giallorossa e in vista del mercato di gennaio ogni scenario è possibile, anche quello di una clamorosa rivoluzione. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, nessuno a Trigoria esclude che nel mercato di riparazione possano partire sia Artem Dovbyk, sia Evan Ferguson, che fin qui hanno deluso e non sono mai riusciti a lasciare il segno.

L'ucraino, partito come riserva e sostanzialmente ai margini del progetto in estate, ha guadagnato minutaggio col passare delle settimane, ma è comunque fermo a 1 gol e 1 assist in 9 presenze stagionali. L'irlandese, al contrario, sembrava destinato a essere il punto di riferimento offensivo in questa stagione, ma non è mai riuscito a sbloccarsi e ha raccolto appena 26' nelle ultime tre partite tra campionato ed Europa League. Anche per questo Gian Piero Gasperini sta pensando di varare, magari già dalla sfida al Sassuolo, un attacco alternativo con Bailey dal 1' in un tridente leggero insieme a Soulé e Dybala.

Le parole del tecnico dopo la sconfitta col Viktoria Plzen confermano che la situazione non è delle più rosee: "C’è gente che non segna da tanto tempo, bisogna farsi un esame di coscienza - ha detto il tecnico -. Non credo che a Ferguson e Dovbyk manchi qualcosa a livello psicologico, giocano e dovrebbero essere motivati. Dovbyk almeno dà dei segnali fisici, Ferguson paga forse la lunga inattività e il lungo digiuno dal gol. Ho questi giocatori, bisogna metterci una pezza". Frasi non certo incoraggianti, specialmente se sommate a quelle del ds Massara: "Dobbiamo prendere atto dei numeri offensivi. A gennaio ci faremo trovare pronti se ci saranno opportunità".

A proposito di gennaio, dunque, quali potrebbero essere gli scenari? Secondo la Gazzetta la Roma ha già sondato col Brighton la possibilità di interrompere in anticipo il prestito di Ferguson, in modo da permettergli di cercare un'altra squadra, magari in Inghilterra, dove ha ancora un po' di mercato. Discorso diverso invece per Dovbyk, che è arrivato nell'estate del 2024 fresco di Pichichi conquistato con la maglia del Girona per 35 milioni di euro: l'ucraino va venduto a una cifra consona per non generare minusvalenza, a gennaio potrebbe dunque anche partire in prestito per provare a rilanciarsi e poi essere ceduto meglio in estate. Il club giallorosso e il suo entourage sono già al lavoro per trovare la soluzione più adatta.

Per quanto riguarda i sostituti il nome più caldo resta quello di Joshua Zirkzee, che ha caratteristiche completamente diverse da entrambi e che è ormai ai margini del progetto Manchester United (nonostante un contratto fino al 2029) e ha racimolato una manciata di minuti in questa stagione. Altre piste percorribili sono quelle che portano a Kalimuendo del Nottingham Forest e David dell'Union Saint Gilloise.

roma

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Roma

La Roma pensa a una clamorosa rivoluzione in attacco: Ferguson e Dovbyk via a gennaio?

La Roma sogna lo scudetto e per gennaio punta a Zirkzee

Roma, attenta: il Psg prepara l'assalto a Koné per l'estate

Clamoroso Bailey: si fa male al primo allenamento nel giorno dell'annuncio, salta l'esordio

Konè: "Positivo l'interesse dell'Inter, ma solo la Roma ha creduto in me un'estate fa"

Juve e Roma, colpo di scena per Sancho: potrebbe restare al Manchester United

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:07
Juventus, sirene inglesi per Khephren Thuram
18:09
Juventus, il retroscena su Joao Mario: "Tudor avrebbe tenuto volentieri Alberto Costa"
17:10
Al-Hilal, offerto il rinnovo a due vecchie conoscenze della Serie A
16:20
Real Madrid, Endrick apre alla cessione ma alle sue condizioni
15:11
Bayern Monaco, contatti in corso con l'agente di Guéhi