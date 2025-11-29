Logo SportMediaset

Mercato

Lazio, obiettivo Kike Salas

29 Nov 2025 - 21:33

La Lazio fissa gli obiettivi per il mercato di gennaio: tra i profili chiesti da Sarri, ci sarebbe anche Kike Salas, difensore centrale del Siviglia classe 2002. L'ostacolo alla riuscita della trattativa potrebbe essere rappresentato dalla pesante clausola rescissoria di 50 milioni presente nel contratto del calciatore. Una clausola che la Lazio, però, vorrebbe provare ad aggirare, anche in virtù del poco minutaggio ottenuto dallo spagnolo in questo inizio di stagione, così da provare a strapparlo al Siviglia per una cifra intorno ai 10 milioni. 

