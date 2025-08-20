Logo SportMediaset
roma
IL COMUNICATO

Roma, ufficiale l'acquisto di Bailey: arriva dall'Aston Villa in prestito con diritto di riscatto

Nuovo colpo per il club giallorosso, che continua a lavorare sul fronte esterni con le piste che portano a Sancho e Rowe 

20 Ago 2025 - 10:42

Leon Bailey è un nuovo giocatore della Roma. Adesso è anche ufficiale e ad annunciarlo è lo stesso club giallorosso tramite una nota pubblicata sul proprio sito internet: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Leon Bailey dall'Aston Villa. L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. Classe 1997, Bailey è il primo calciatore giamaicano della storia giallorossa. Nato a Kingston, trasferitosi in Europa all'età di 13 anni, da professionista ha vestito le maglie di Genk, Bayer Leverkusen e Aston Villa. Di ruolo esterno offensivo, conta 377 presenze tra competizioni nazionali e internazionali con 76 gol segnati. Bailey ha scelto la maglia numero 31. Benvenuto a Roma, Leon!". 

Dybala, intrigo in famiglia. La moglie: "Se il Boca chiama...". Ma Paulo smentisce: "Resto a Roma"

Arrivato nella Capitale nel primo pomeriggio di ieri, l'esterno offensivo è uno dei rinforzi richiesti sul mercato da Gasperini. Un acquisto che pesa per circa 24 milioni sulle casse del club, che ha trovato l'intesa con l'Aston Villa sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22 milioni. Ma i giallorossi non intendono fermarsi qui. Il mercato, infatti, è in fermento e nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori affondi per cercare di dare a Gasperini le giuste pedine in vista dell'avvio della stagione. Sancho è ancora nell'orbita dei capitolini (resiste l'accordo con il Man Utd da 19 milioni fissi più 5 di bonus), con la trattativa in salita ma non ancora tramontata definitivamente. Si allontana, invece, Jonathan Rowe, messo dal Marsiglia nella lista dei cedibili dopo la lite con Rabiot. Il britannico ha trovato l'accordo con il Bologna e ora il club emiliano sta trattando con quello francese. La trattativa è entrata in una fase decisiva.

roma
leon bailey
calciomercato

