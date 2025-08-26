Roma, missione di Massara a Londra: nel mirino George e Sancho

London calling...e la Roma risponde. Missione britannica per il direttore sportivo giallorosso Massara, che ieri sera è volato nella capitale inglese per provare a chiudere un doppio colpo di mercato. Gli obbiettivi sono George e Sancho, il primo 19enne attaccante del Chelsea e il secondo 25enne esterno del Manchester United: tra Stamford Bridge e Old Trafford, Massara lavora ai rinforzi per Gasperini e le prossime saranno ore calde. Il ds vuole tornare a Roma con una risposta definitiva o almeno delle certezze.