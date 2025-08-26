Roma, missione di Massara a Londra: nel mirino George e Sancho

Il ds giallorosso è da ieri nella Capitale britannica per provare a chiudere un doppio colpo dal Chelsea e dallo United per Gasperini
London calling...e la Roma risponde. Missione britannica per il direttore sportivo giallorosso Massara, che ieri sera è volato nella capitale inglese per provare a chiudere un doppio colpo di mercato. Gli obbiettivi sono George e Sancho, il primo 19enne attaccante del Chelsea e il secondo 25enne esterno del Manchester United: tra Stamford Bridge e Old Trafford, Massara lavora ai rinforzi per Gasperini e le prossime saranno ore calde. Il ds vuole tornare a Roma con una risposta definitiva o almeno delle certezze.
Su Sancho l'interesse giallorosso è ormai conclamato da settimane, in una trattativa infinita che sembrava tramontata ma adesso è tornata in auge. L'esterno inglese del Manchester United, in prestito al Chesea lo scorso anno, non è però ancora convinto del trasferimento e Massara avrebbe quindi concesso tempo a lui e al suo entourage fino a mercoledì per prendere una decisione. Parere favorevole invece dei Red Devils che vogliono cedere il giocatore.
A proposito di Chelsea, il secondo obbiettivo della trasferta inglese è Tyrique George dei Blues, talento dell'attacco. Gli inglesi sarebbero favorevoli anche a un trasferimento a titolo definitivo, ma al giusto prezzo. Massara tratta a oltranza e su due sponde, tra Londra e Manchester. Senza dimenticare le cessioni, con Dovbyk sempre in uscita e attenzionato in particolare dal Villarreal.
