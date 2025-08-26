Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
DOPPIO COLPO

Roma, missione di Massara a Londra: nel mirino George e Sancho

Il ds giallorosso è da ieri nella Capitale britannica per provare a chiudere un doppio colpo dal Chelsea e dallo United per Gasperini

26 Ago 2025 - 09:04

London calling...e la Roma risponde. Missione britannica per il direttore sportivo giallorosso Massara, che ieri sera è volato nella capitale inglese per provare a chiudere un doppio colpo di mercato. Gli obbiettivi sono George e Sancho, il primo 19enne attaccante del Chelsea e il secondo 25enne esterno del Manchester United: tra Stamford Bridge e Old Trafford, Massara lavora ai rinforzi per Gasperini e le prossime saranno ore calde. Il ds vuole tornare a Roma con una risposta definitiva o almeno delle certezze.

Su Sancho l'interesse giallorosso è ormai conclamato da settimane, in una trattativa infinita che sembrava tramontata ma adesso è tornata in auge. L'esterno inglese del Manchester United, in prestito al Chesea lo scorso anno, non è però ancora convinto del trasferimento e Massara avrebbe quindi concesso tempo a lui e al suo entourage fino a mercoledì per prendere una decisione. Parere favorevole invece dei Red Devils che vogliono cedere il giocatore. 

Leggi anche
Jadon Sancho

Gasperini non molla Sancho ma Massara è pessimista e pensa a George

A proposito di Chelsea, il secondo obbiettivo della trasferta inglese è Tyrique George dei Blues, talento dell'attacco. Gli inglesi sarebbero favorevoli anche a un trasferimento a titolo definitivo, ma al giusto prezzo. Massara tratta a oltranza e su due sponde, tra Londra e Manchester. Senza dimenticare le cessioni, con Dovbyk sempre in uscita e attenzionato in particolare dal Villarreal. 

Leggi anche
Jadon Sancho

La Roma mette pressione a Sancho: ultimatum per convincere il giocatore

roma
massara
george
sancho

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:26
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Mercato Milan: Harder ai dettagli, Musah verso l'Atalanta. Poi Fabbian

01:07
Calciomercato live

Mercato Juve: Kolo difficile senza l'addio di Vlahovic, ecco le alternative

01:45
Calciomercato live

Calciomercato live

01:20
Calciomercato live

Calciomercato live

00:29
MCH BONIFACE LINATE E MADONNINA MCH

Milan, ecco Boniface: l'arrivo a Linate, poi alle visite mediche

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Roma

Jadon Sancho

La Roma mette pressione a Sancho: ultimatum per convincere il giocatore

Jadon Sancho

Gasperini non molla Sancho ma Massara è pessimista e pensa a George

Roma-Sancho si tratta a oltranza: c'è margine per convincere Jadon

Clamoroso Bailey: si fa male al primo allenamento nel giorno dell'annuncio, salta l'esordio

Roma, Bailey arrivato nella Capitale per visite e firma

Sancho dice no, la Roma si consola con Bailey: accordo con l'Aston Villa

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:11
Nemanja Matic torna in Serie A, ufficiale al Sassuolo
10:01
Cagliari, Palestra a Villa Stuart per le visite mediche
09:16
Colpo del Bayer Leverkusen: arriva Lucas Vazquez
08:54
Juve, pronta una nuova offerta per Kolo Muani
23:33
Inter, Chivu: "Mercato? Manca ancora qualche giorno"