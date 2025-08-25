Logo SportMediaset
roma
manovre giallorosse

Roma, ultimatum Sancho: contatti col giocatore, il sì entro mercoledì o addio all'inglese

Accordo entro mercoledì o la Roma virerà su altri obiettivi dimenticando Sancho. Villarreal in pressing su Dovbyk

25 Ago 2025 - 15:00
Jadon Sancho © IPA

La Roma punta forte (e tutto) su Jadon Sancho, ma l'inglese non è ancora del tutto convinto. La trattativa che porta all'esterno del Manchester United non è ancora tramontata, con i giallorossi che hanno anzi l'accordo con i Red Devils, ma a mancare è ancora il sì del diretto interessato. Dopo giorni di tira e molla, fatti di pressioni e continui contatti con l'ex Chelsea e Dortmund, Frederic Massara ha però fissato l'ultimatum prima di chiudere definitivamente la pista e passare oltre, virando verso altri nomi.

Che Sancho piaccia alla Roma e a Gasperini non è un mistero, anzi. Le parole del tecnico post vittoria alla prima di Serie A contro il Bologna hanno acceso quella piccola speranza nel cuore dei tifosi giallorossi, ma la strada è tutt'altro che in discesa. Perché se è vero che i capitolini hanno l'accordo con lo United, lo stesso non si può dire per quello col giocatore. Sancho, infatti, prende tempo e vuole farsi convincere al 100% dall'operazione.

E così, come riferisce il Corriere dello sport, ogni giorno Massara sente l'entourage dell'inglese per sondare lo stato delle cose. Ma ogni giorno che passa la pazienza è sempre meno, con il ds della Roma che avrebbe posto l'ultimatum. I giallorossi, infatti, attenderanno Sancho non oltre mercoledì, poi si volterà pagina per andare verso altri obiettivi.

Ma c'è ancora tempo per convincere l'inglese e non è un caso che Dan Friedkin abbia deciso di sbarcare domani nella Capitale per cercare di capirne di più sulla situazione e, perché no, cercare di risolverla.

VILLARREAL IN PRESSING SU DOVBYK
Il nome di Artem Dovbyk è stato accostato a Milan e Napoli, alla ricerca di un attaccante. Ma l'ucraino, in uscita, potrebbe tornare a giocare in Spagna: la Roma starebbe trattando infatti con il Villarreal sulla base un prestito con diritto di riscatto. Ma prima di chiudere, i giallorossi devono trovare il sostituto.

