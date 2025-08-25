Roma, ultimatum Sancho: contatti col giocatore, il sì entro mercoledì o addio all'inglese

La Roma punta forte (e tutto) su Jadon Sancho, ma l'inglese non è ancora del tutto convinto. La trattativa che porta all'esterno del Manchester United non è ancora tramontata, con i giallorossi che hanno anzi l'accordo con i Red Devils, ma a mancare è ancora il sì del diretto interessato. Dopo giorni di tira e molla, fatti di pressioni e continui contatti con l'ex Chelsea e Dortmund, Frederic Massara ha però fissato l'ultimatum prima di chiudere definitivamente la pista e passare oltre, virando verso altri nomi.