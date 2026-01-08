Roma-Raspadori, 24-48 ore per il sì: l'ingaggio aumentato convince Jack

Lecce-Roma: le foto del match
© Getty Images
© Getty Images
L'accordo tra i club era già stato trovato, andava solamente convinto Jack, pronto a tornare in Italiadi Martino Cozzi
Giacomo Raspadori è a un passo dalla Roma. Dopo l'incontro di ieri tra il ds della Roma Massara e gli agenti del giocatore, le due parti sono arrivate a un accordo di massima sullo stipendio e ora la chiusura è sempre più vicina: si attende la fumata bianca nell'arco di 24-48 ore. Per far sì che la trattativa vada definitivamente in porto, però, manca l'ultimo via libera dell'attaccante azzurro, che questa sera sarà impegnato con l'Atletico Madrid in Supercoppa di Spagna.
L'offerta della Roma - Dopo le prime offerte poco convincenti, il club giallorosso ha deciso di fare un ulteriore sforzo economico per assicurarsi Raspadori. La Roma è arrivata a offrire una cifra superiore allo stipendio percepito da Raspadori a Madrid (circa 6 milioni lordi) aumentando anche le garanzie di riscatto, chieste dallo stesso attaccante. L'ingaggio netto dovrebbe essere da 3,5 milioni di euro. Manca solamente il via libero definitivo da parte di Raspadori, che potrebbe tornare in Italia dopo solamente sei mesi a Madrid. Un acquisto voluto fortemente da Gasperini, che ha chiesto alla società dei rinforzi offensivi.
Le cifre - Essendosi mossa per tempo, già da tempo la Roma aveva raggiunto un accordo di massima con l'Atletico Madrid per il trasferimento di Raspadori. L'operazione sarà impostata in prestito oneroso con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions, in un'operazione che complessivamente si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Nel frattempo, non è ancora tramontata la pista che porta a Joshua Zirkzee, ma il cambio in panchina al Manchester United potrebbe rallentare i tempi della trattativa. I Red Devils devono ancora definire il nome del nuovo allenatore, che vorrà sicuramente valutare l'olandese prima di dare il via libera alla cessione.
Rinforzi anche in difesa - I giallorossi sono al lavoro per rinforzare anche il reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma è in trattativa con il Tottenham per Radu Dragusin, centrale classe 2002 con un passato al Genoa e alla Juventus. Nelle ultime ore, Massara ha accelerato notevolmente i dialoghi con gli Spurs per provare a trovare una quadra sulle cifre.
© Getty Images
© Getty Images