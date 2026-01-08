Roma-Raspadori, 24-48 ore per il sì: l'ingaggio aumentato convince Jack

Giacomo Raspadori è a un passo dalla Roma. Dopo l'incontro di ieri tra il ds della Roma Massara e gli agenti del giocatore, le due parti sono arrivate a un accordo di massima sullo stipendio e ora la chiusura è sempre più vicina: si attende la fumata bianca nell'arco di 24-48 ore. Per far sì che la trattativa vada definitivamente in porto, però, manca l'ultimo via libera dell'attaccante azzurro, che questa sera sarà impegnato con l'Atletico Madrid in Supercoppa di Spagna.