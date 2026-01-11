Fabinho: "Vinicius? Se venisse in Arania lo accoglierei a braccia aperte"

In un'intervista rilasciata a Marca, Fabinho, ex centrocampista del Liverpool e ora in forza all'Al Itthiad, ha parlato così della possibilità di vedere Vinicius lasciare il Real Madrid e raggiungerlo in Arabia: "Non so se voglia già venire in Arabia Saudita (ride, ndr). Se venisse a Gedda (all'Al Ittihad, ndr) e io fossi ancora qui, lo accoglierei molto bene. Vini ha tantissimo talento ed è fortissimo. Un giocatore come lui, che ha già dimostrato di poter essere il migliore al mondo… quando arrivi a quel livello, se in una partita non rendi al massimo vieni criticato. È normale"