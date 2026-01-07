Roma, accelerata per Raspadori: Gasperini attende, Massara oggi incontra gli agenti

Se da un lato la classifica sorride, la Roma è quinta con 36 punti al pari della Juventus, dall'altro i rapporti interni sono un po' congelati. Per questo motivo, nella giornata di oggi andrà in scena un vertice di mercato con i Friedkin per cercare di scongelare la situazione e dare a Gasperini tutte le garanzie necessarie in vista del calciomercato di riparazione. Gli obiettivi sono chiari da mesi, con Raspadori e Zirkzee in cima alla lista del tecnico ex Atalanta. Massara, però, non ha intenzione di perdere ulteriore tempo e già oggi è atteso a Milano per incontrare gli agenti di Raspadori e sbloccare la trattativa.