Mercato
roma
MANOVRE GIALLOROSSE

Roma, accelerata per Raspadori: Gasperini attende, Massara oggi incontra gli agenti

Situazione tesa in casa giallorossa nonostante la vittoria sul Lecce: Gasperini attende i rinforzi dal mercato 

di Martino Cozzi
07 Gen 2026 - 15:26

La Roma accelera per Giacomo Raspadori. Dopo il silenzio stampa post vittoria con il Lecce da parte di Gian Piero Gasperini, la società giallorossa prova ad accorciare i tempi per accontentare Gasperini, che si aspettava dei rinforzi già a inizio anno, una situazione che ha alzato ulteriormente la tensione tra le parti. Ecco perché, il ds Massara è chiamato a dare delle risposte già nelle prossime ore. 

Se da un lato la classifica sorride, la Roma è quinta con 36 punti al pari della Juventus, dall'altro i rapporti interni sono un po' congelati. Per questo motivo, nella giornata di oggi andrà in scena un vertice di mercato con i Friedkin per cercare di scongelare la situazione e dare a Gasperini tutte le garanzie necessarie in vista del calciomercato di riparazione. Gli obiettivi sono chiari da mesi, con Raspadori e Zirkzee in cima alla lista del tecnico ex Atalanta. Massara, però, non ha intenzione di perdere ulteriore tempo e già oggi è atteso a Milano per incontrare gli agenti di Raspadori e sbloccare la trattativa. 

Se da un lato la Roma ha raggiunto un accordo di massima con l'Atletico (prestito oneroso e obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions, in una operazione che complessivamente si aggira attorno ai 25 milioni), ora va convinto definitivamente lo stesso Raspadori. L'attaccante dell'Atletico Madrid, infatti, non ha alcuna preclusione verso i giallorossi, ma non è convinto della formula dell'accordo: vuole che l'obbligo di riscatto non sia condizionato dalla qualificazione in Champions ma scatti a condizioni più facilmente raggiungibili. L'ex Napoli chiede insomma certezze sul proprio futuro, senza queste preferisce continuare a giocarsi le sue carte a Madrid.

