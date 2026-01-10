Logo SportMediaset

MOSSE GIALLOROSSE

Roma: countdown Raspadori. Frenata per Zirkzee, contatti con il Marsiglia per il gioiellino Vaz

Dragusin altra pista aperta. L'agente: "È un gladiatore e i gladiatori stanno bene a Roma"

10 Gen 2026 - 10:25
© Getty Images

© Getty Images

Il Cholo Simeone gliel'ha fatto capire lasciandolo in panchina nella semifinale di Supercoppa di Spagna persa contro il Real Madrid, il dt Alemany ha usato parole dirette: per Giacomo Raspadori non c'è posto all'Atletico Madrid. Il giocatore dal canto suo si è convinto della destinazione Roma: le sue perplessità erano legate alla formula del trasferimento in giallorosso, un prestito con diritto di riscatto che non gli dava garanzie ma il ds Ricky Massara gli ha fatto capire come il club punti su di lui per il presente e per un futuro oltre il 30 giugno prossimo. E lo ha convinto anche sull'ingaggio, alzandolo a 3,6 milioni, quando l'accordo con l'Atletico era già stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions, in un'operazione circa 25 milioni di euro. Raspadori è tornato a Madrid e ha ripreso i contatti con Massara e con il suo entourage. Il countdown per chiudere è iniziato.

Se la strada per Raspadori è ormai spianata, si registra una brusca frenata sul fronte Zirkzee, con il Manchester United che ha deciso di dire stop a tutte le operazioni dopo l'esonero di Amorim. Ma la Roma non si è fatta trovare impreparata e ha già messo gli occhi sul 18enne gioiellino del Marsiglia Robinio Vaz. Ci sarebbero già stati contatti con il club francese, disposto a lasciarlo andare, e valuta il giocatore non meno di 30 milioni di euro. La Roma deve fare i conti anche con una folta concorrenza: il Bayern Monaco sarebbe pronto a mettere sul tavolo la giusta offerta. L'altra trattativa calda è quella per il difensore 2002 Radu Dragusin, ex Genoa e Juve. "Aspetto che il Tottenham dica sì alla Roma per entrare nel vivo. Ci sono un paio di offerte per lui, ma l'Italia per Radu è speciale e ha fatto molto bene in Serie A - ha detto il suo agente Florin Manea a RaiSport - È un gladiatore e i gladiatori stanno bene a Roma. Fiorentina? Con tutto il rispetto, non sarebbe la strada giusta per lui. Costa 25 milioni di euro". La Roma ha proposto un prestito con diritto di riscatto al Tottenham, che non è convinto. Il centrale rumeno spinge per il trasferimento.

