Chiesa "prigioniero" del Liverpool: Juve, Roma e Napoli tentano il blitz, ma l'effetto Salah blocca l'addio

L'esterno azzurro sogna il ritorno in Serie A per non perdere i Mondiali, ma Slot vuole trattenerlo anche se non lo vede titolare
Federico Chiesa e l'Italia: un matrimonio (di ritorno) che s'ha da fare, ma forse non a gennaio. Quella che sembrava la finestra di mercato ideale per il ritorno in Serie A dell'esterno genovese rischia di chiudersi bruscamente ancor prima di aprirsi. Nonostante le sirene italiane suonino forte, con Juventus, Roma e Napoli alla finestra, il destino dell'ex bianconero sembra ancora legato a doppio filo al Liverpool.
La scarsa considerazione tecnica di Slot aveva riacceso le speranze di almeno tre big italiane. Juve (per un clamoroso ritorno), Roma e Napoli avevano sondato il terreno per riportare Chiesa a casa. Un'operazione che avrebbe accontentato tutti, se non fosse per una variabile: la Coppa d'Africa. Con Mohamed Salah impegnato con l'Egitto, il Liverpool si trova improvvisamente corto nel reparto avanzato. Fonti vicine al giocatore, spiega Matteo Moretto, suggeriscono che il club inglese non abbia alcuna intenzione di lasciar partire Chiesa a gennaio. Nonostante l'azzurro non sia la prima scelta di Slot (che non lo ha schierato nemmeno quando la tensione con Salah era ai massimi livelli), la sua presenza in rosa è ora considerata fondamentale come copertura numerica.
Chiesa ha una priorità assoluta: far parte della spedizione dell'Italia per i playoff di marzo e, in caso di qualificazione, volare in Canada, USA e Messico per i Mondiali 2026. Il ruolo di riserva di lusso al Liverpool, utile per far rifiatare i titolari in alcuni casi ma ignorato nei match veramente importanti, non può ovviamente far contento né il giocatore né il ct Gattuso. Ecco perché fino al 2 febbraio è sempre meglio lasciare una porticina aperta per un ritorno in Serie A, anche se al momento i segnali dall'Inghilterra raccontano tutto l'opposto.