Chiesa "prigioniero" del Liverpool: Juve, Roma e Napoli tentano il blitz, ma l'effetto Salah blocca l'addio

La scarsa considerazione tecnica di Slot aveva riacceso le speranze di almeno tre big italiane. Juve (per un clamoroso ritorno), Roma e Napoli avevano sondato il terreno per riportare Chiesa a casa. Un'operazione che avrebbe accontentato tutti, se non fosse per una variabile: la Coppa d'Africa. Con Mohamed Salah impegnato con l'Egitto, il Liverpool si trova improvvisamente corto nel reparto avanzato. Fonti vicine al giocatore, spiega Matteo Moretto, suggeriscono che il club inglese non abbia alcuna intenzione di lasciar partire Chiesa a gennaio. Nonostante l'azzurro non sia la prima scelta di Slot (che non lo ha schierato nemmeno quando la tensione con Salah era ai massimi livelli), la sua presenza in rosa è ora considerata fondamentale come copertura numerica.