Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Sorpresa Fiorentina, Paratici arriva solo a febbraio: finirà il mercato al Tottenham

11 Gen 2026 - 22:11
© italyphotopress

© italyphotopress

La Fiorentina dovrà aspettare ancora un po' prima di accogliere Fabio Paratici al Viola Park. Come riporta l'inglese The Athletic infatti, il dirigente ex Juventus e attualmente al Tottenham diventerà il nuovo responsabile dell'area sportiva della società toscana non prima del prossimo 2 febbraio, quando finirà il calciomercato invernale. Gli Spurs non vogliono quindi rinunciare al dirigente italiano per questa sessione di mercato, una volta finita daranno il via libera al suo ritorno in Italia.

Ultimi video

00:57
Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

01:15
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

01:16
Il calciomercato live

Il calciomercato live

00:44
Il mercato della Roma

Il mercato della Roma

00:35
Il calciomercato live

Il calciomercato live

01:13
Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

01:11
Accomando: "Raspadori-Roma in chiusura, il Toro vuole Mandas"

Accomando: "Raspadori-Roma in chiusura, il Toro vuole Mandas"

01:19
Accomando: "Stallo su Frattesi al Fenerbahce, il Napoli pensa a Ferguson"

Accomando: "Stallo su Frattesi al Fenerbahce, il Napoli pensa a Ferguson"

00:48
MCH ARRIVO TAYLOR (LAZIO) A CIAMPINO MCH

Alla Lazio è arrivato Taylor, l'erede di Guendouzi

00:36
Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

00:44
Guendouzi via, ecco chi sarà il sostituto del francese

Guendouzi via, ecco chi sarà il sostituto del francese

00:48
Miceli: "Juventus-Chiesa, nessun contatto ufficiale"

Miceli: "Juventus-Chiesa, nessun contatto ufficiale"

00:41
Miceli: "Nel mirino di Manna c'è un centrocampista importante"

Miceli: "Nel mirino di Manna c'è un centrocampista importante"

00:42
Le ultime sul mercato del Milan

Miceli: "Il rinnovo di Maignan è sempre più vicino"

00:31
Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

00:57
Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

I più visti di Mercato

Balotelli riparte da Dubai, ma quanti nomi ancora tra gli svincolati

Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

Juve-Milan, asse di mercato: spunta l'idea di uno scambio tra Gatti e Loftus-Cheek

Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Miceli: "Nel mirino di Manna c'è un centrocampista importante"

Miceli: "Nel mirino di Manna c'è un centrocampista importante"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:17
Fabinho: "Vinicius? Se venisse in Arania lo accoglierei a braccia aperte"
22:11
Sorpresa Fiorentina, Paratici arriva solo a febbraio: finirà il mercato al Tottenham
22:05
Fiorentina, ufficiale la cessione di Pablo Mari all'Al Hilal
21:54
Porto-Farioli, ufficiale il rinnovo fino al 2028
21:00
Lazio, Sarri: "La speranza è che in estate ci siano 2-3 acquisti per il salto di qualità"