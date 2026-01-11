Sorpresa Fiorentina, Paratici arriva solo a febbraio: finirà il mercato al Tottenham

© italyphotopress
La Fiorentina dovrà aspettare ancora un po' prima di accogliere Fabio Paratici al Viola Park. Come riporta l'inglese The Athletic infatti, il dirigente ex Juventus e attualmente al Tottenham diventerà il nuovo responsabile dell'area sportiva della società toscana non prima del prossimo 2 febbraio, quando finirà il calciomercato invernale. Gli Spurs non vogliono quindi rinunciare al dirigente italiano per questa sessione di mercato, una volta finita daranno il via libera al suo ritorno in Italia.