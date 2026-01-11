Porto-Farioli, ufficiale il rinnovo fino al 2028

"Il Porto ha prolungato il vincolo con il tecnico italiano fino al 2028. Il ciclo continua e l’ambizione rimane intatta: il Porto e Francesco Farioli hanno appena rinnovato il contratto. In un momento cruciale della stagione sportiva, club e allenatore hanno raggiunto un accordo per mantenere il legame per le prossime due stagioni e mezza, fino al 30 giugno 2028. Nello staff tecnico della prima squadra entra a far parte l’assistente Felipe Sánchez, che fino ad ora svolgeva lo stesso ruolo alla Real Sociedad e che aveva già affiancato Francesco Farioli al Karagümrük, all’Alanyaspor, al Nizza e all’Ajax. Lo spagnolo si unisce a Dave Vos, Lino Godinho, Lucho González e André Castro (viceallenatori), Callum Walsh (preparatore atletico), Osman Kul (analista), Iñaki Ulloa e Diogo Almeida (allenatori dei portieri). Nella suggestiva cornice della Livraria Lello, simbolo della città dove ormai si sente a casa, Francesco Farioli ha rinnovato il suo impegno con il Porto e continuerà a essere l’uomo incaricato di guidare il destino della famiglia portista".