Roma, Gasperini non molla Sancho ma Massara pensa a George

Botta e risposta di mercato in casa Roma a poche ore di distanza. Se prima del match con Bologna le parole di Frederic Massara sembravano aver chiuso definitivamente la pista che porta a Jadon Sancho ("Una suggestione, non ci sono motivazioni né condizioni"), Gian Piero Gasperini dopo la vittoria firmata Wesley ha dato ulteriore vigore al sogno che per il tecnico sembra più che altro una precisa richiesta: "Sancho non ha mai detto no alla Roma".