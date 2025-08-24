Roma, Gasperini non molla Sancho ma Massara pensa a George

Il tecnico giallorosso spera ancora nell'inglese, il ds parla di suggestione e riallaccia i rapporti col Chelsea
Botta e risposta di mercato in casa Roma a poche ore di distanza. Se prima del match con Bologna le parole di Frederic Massara sembravano aver chiuso definitivamente la pista che porta a Jadon Sancho ("Una suggestione, non ci sono motivazioni né condizioni"), Gian Piero Gasperini dopo la vittoria firmata Wesley ha dato ulteriore vigore al sogno che per il tecnico sembra più che altro una precisa richiesta: "Sancho non ha mai detto no alla Roma".
In realtà le parole dei due non vanno a contrasto, se non forse in quel "non ci sono le motivazioni" di Massara che il "non ha detto no" di Gasp sembra confutare, poiché l'affare resta molto difficile, come da parole di ds, ma fin quando resta in piedi il tecnico lo metterà in netta pole position davanti a tutte le altre alternative.
La prima delle quali, scrive Fabrizio Romano, porta a Tyrique George, con Massara che - dopo i sondaggi di luglio - ha riallacciato i discorsi col Chelsea per capire le condizioni di uscita del 19enne cercato pure dal Lipsia. In piedi pure i profili di Elmas ed Embolo.
