Lazio, Sarri: "La speranza è che in estate ci siano 2-3 acquisti per il salto di qualità"

"Per noi è una stagione difficile fin dall'inizio, col blocco del mercato e gli infortuni a catena. Stiamo cercando di creare una base sperando che la società faccia 2-3 acquisti estivi che possano farci fare il salto di qualità. Io in questo gruppo penso di poter creare una base con 7-8 giocatori di livello, ma questo è un anno così. Non ci siamo posti obiettivi materiali se non quello di creare questa base e la società è d'accordo". Così il tencico della Lazio, Maurizio Sarri, dopo la vittoria sul Verona.