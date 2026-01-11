Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
MOSSE GIALLOROSSE

Il Tottenham nicchia ma la Roma insiste per Dragusin. Raspadori dentro o fuori

Gli inglesi non sono disposti al prestito: cessione definitiva o niente. Per l'attaccante ore decisive

11 Gen 2026 - 12:10
1 di 28
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

La Roma continua a insistere per Radu Dragusin. Il Tottenham ha rispedito al mittente l'offerta dei giallorossi per un prestito con diritto di riscatto pronto a trasformarsi in obbligo in base alle presenze: preferirebbe tenere il difensore per avere quattro centrali di ruolo o comunque cederlo soltanto a titolo definitivo. La Roma comunque non molla la presa per l'ex Genoa e Juventus, classe 2002, su cui ha fatto un sondaggio anche la Fiorentina. Ma a questo propositivo il suo agente Florin Manea è stato chiaro: "È un gladiatore e i gladiatori stanno bene a Roma. Fiorentina? Con tutto il rispetto, non sarebbe la strada giusta per lui", ha detto a Rai Sport.

Per Giacomo Raspadori potrebbe essere la giornata decisiva, come ha detto il ds giallorosso Ricky Massara a Dazn prima della sfida con il Sassuolo. La Roma aspetta soltanto la risposta dell'attaccante, che sabato ha avuto un lungo confronto con gli agenti volati a Madrid: per lui pronto un contratto fino al 2030 con un ingaggio di 3,6 milioni. L'accordo con l'Atletico Madrid è stato trovato da tempo sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 18,5, più eventuali bonus legati alla qualificazione in Champions e alle presenze dell'attaccante. L'alternativa si chiama Robinio Vaz, 18enne gioiellino del Marsiglia, che però costa non meno di 30 mln. Sul fronte delle uscite, Tommaso Baldanzi è molto vicino alla Fiorentina: nella trattativa potrebbe rientrare anche Niccolò Fortini, che piace ai giallorossi.

Leggi anche

Gasp sbotta ancora: "Raspadori? Antipatico parlarne, basta. Dybala straordinario anche se non segna"

roma
mercato

Ultimi video

00:57
Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

01:15
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

01:16
Il calciomercato live

Il calciomercato live

00:44
Il mercato della Roma

Il mercato della Roma

00:35
Il calciomercato live

Il calciomercato live

01:13
Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

01:11
Accomando: "Raspadori-Roma in chiusura, il Toro vuole Mandas"

Accomando: "Raspadori-Roma in chiusura, il Toro vuole Mandas"

01:19
Accomando: "Stallo su Frattesi al Fenerbahce, il Napoli pensa a Ferguson"

Accomando: "Stallo su Frattesi al Fenerbahce, il Napoli pensa a Ferguson"

00:48
MCH ARRIVO TAYLOR (LAZIO) A CIAMPINO MCH

Alla Lazio è arrivato Taylor, l'erede di Guendouzi

00:36
Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

00:44
Guendouzi via, ecco chi sarà il sostituto del francese

Guendouzi via, ecco chi sarà il sostituto del francese

00:48
Miceli: "Juventus-Chiesa, nessun contatto ufficiale"

Miceli: "Juventus-Chiesa, nessun contatto ufficiale"

00:41
Miceli: "Nel mirino di Manna c'è un centrocampista importante"

Miceli: "Nel mirino di Manna c'è un centrocampista importante"

00:42
Le ultime sul mercato del Milan

Miceli: "Il rinnovo di Maignan è sempre più vicino"

00:31
Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

00:57
Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

I più visti di Roma

Roma-Raspadori, 24-48 ore per il sì: l'ingaggio aumentato convince Jack

Roma, dopo Raspadori ecco l'accelerata per Dragusin. Poi caccia a Zirkzee

Roma-Raspadori, via al countdown. Frenata per Zirkzee, contatti con il Marsiglia per il gioiellino Vaz

Raspadori, la Roma incontra gli agenti: il giocatore apre ma la strada è ancora lunga

Vertice di mercato a Trigoria dopo il silenzio: Gasp riceve rassicurazioni dai Friedkin, i rinforzi arriveranno

Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus: 57 milioni di euro

Chiesa "prigioniero" del Liverpool per la disperazione di Juve, Roma e Napoli

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:00
Miretti resta alla Juventus: arriva la conferma del padre Livio
11:56
Il Torino ha deciso: si va ancora avanti con Baroni
11:04
La Lazio mette la freccia per il centrocampista Toth del Ferencvaros
10:33
Juventus, per l'estate 2026 spunta l'ipotesi Mateta del Crystal Palace
09:54
Fiorentina: pressing su Baldanzi, la prossima settimana incontro con la Roma