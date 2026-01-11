Il Tottenham nicchia ma la Roma insiste per Dragusin. Raspadori dentro o fuori

La Roma continua a insistere per Radu Dragusin. Il Tottenham ha rispedito al mittente l'offerta dei giallorossi per un prestito con diritto di riscatto pronto a trasformarsi in obbligo in base alle presenze: preferirebbe tenere il difensore per avere quattro centrali di ruolo o comunque cederlo soltanto a titolo definitivo. La Roma comunque non molla la presa per l'ex Genoa e Juventus, classe 2002, su cui ha fatto un sondaggio anche la Fiorentina. Ma a questo propositivo il suo agente Florin Manea è stato chiaro: "È un gladiatore e i gladiatori stanno bene a Roma. Fiorentina? Con tutto il rispetto, non sarebbe la strada giusta per lui", ha detto a Rai Sport.



Per Giacomo Raspadori potrebbe essere la giornata decisiva, come ha detto il ds giallorosso Ricky Massara a Dazn prima della sfida con il Sassuolo. La Roma aspetta soltanto la risposta dell'attaccante, che sabato ha avuto un lungo confronto con gli agenti volati a Madrid: per lui pronto un contratto fino al 2030 con un ingaggio di 3,6 milioni. L'accordo con l'Atletico Madrid è stato trovato da tempo sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 18,5, più eventuali bonus legati alla qualificazione in Champions e alle presenze dell'attaccante. L'alternativa si chiama Robinio Vaz, 18enne gioiellino del Marsiglia, che però costa non meno di 30 mln. Sul fronte delle uscite, Tommaso Baldanzi è molto vicino alla Fiorentina: nella trattativa potrebbe rientrare anche Niccolò Fortini, che piace ai giallorossi.