Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
TEGOLA

Roma, pessimismo Bailey: sospetta lesione, rischio 3 settimane di stop

Per il giamaicano si teme una  "lesione miotendinea del retto femorale destro": torna dopo la sosta

21 Ago 2025 - 10:33

Doccia fredda per la Roma. In un mercato complicato tra le esigenze di un nuovo tecnico e i paletti imposti dal Fair Play finanziario, i giallorossi avevano finalmente preso fiato a pieni polmoni con l'arrivo di Leon Bailey: il giamaicano era l'esterno offensivo chiesto da Gasp per ravvivare il reparto offensivo. Neanche il tempo di presentarlo, che l'ex Aston Villa si è fermato in allenamento: durante la prima sessione con i giallorossi, Bailey ha avvertito una fitta alla coscia dopo un tiro in porta. Smorfia di dolore e campo lasciato immediatamente. Un canovaccio che ricorda in maniera sinistra lo stop di Romelu Lukaku: la Roma si augura che l'infortunio non sia serio come quello del belga.

Leggi anche

Roma, Bailey arrivato nella Capitale per visite e firma

Nelle prossime ore, al più tardi domani, gli esami strumentali chiariranno l'entità dello stop. Le prime sensazioni però non sono positive: si teme una lesione miotendinea al retto femorale destro. Un guaio che terrebbe il giamaicano lontano dai campi per non meno di 3 settimane/un mese: tutto dipenderà dal punto esatto della lesione e delle profondità della stessa. Lo storico clinico del calciatore del resto parla chiaro: soltanto nell'ultima stagione in Premier, il classe 1997 era stato fermo quasi 50 giorni per problemi muscolari. 

Leggi anche

Clamoroso Bailey: si fa male al primo allenamento nel giorno dell'annuncio, salta l'esordio

Di seguito il comunicato della Roma: 

Al termine della seduta di allenamento di mercoledì 20 agosto, Leon Bailey ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro. Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti diagnostici per stabilire la precisa entità dell'infortunio. Bailey ha già iniziato il trattamento riabilitativo presso il centro sportivo "Fulvio Bernardini". 

roma
leon bailey
infortunio

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:11

"Saluti mio fratello tifoso giallorosso?": e Papa Leone XIV non si tira indietro

00:33
DICH RANIERI PRE CONFERENCE 20/8 DICH

Ranieri: "Essere capitano della Fiorentina è per me un grande orgoglio"

01:11
DICH PIOLI PRE CONFERENCE 20/8 DICH

Pioli: "E' l'occasione per stare in Europa dove stanno le grandi squadre"

00:57
MCH KRSTOVIC A ZINGONIA 20/8 MCH

Atalanta, Krstovic è arrivato a Zingonia

01:13
Gattuso, le consultazioni

Gattuso verso l'esordio: attesa per i convocati

01:27
La Juve è un cantiere

Juve, cantiere aperto verso l'esordio: certezza Bremer

01:27
Sucic in regia la novità

Inter, Sucic in regia la novità

01:36
Lookman separato in casa

Atalanta, Lookman separato in casa

01:36
La sfida di Carlos Cuesta

La sfida di Carlos Cuesta

01:18
Toro, il nuovo Zapata

Toro, il nuovo Zapata

01:23
Udinese, nuovi gol

Udinese, nuovi gol

01:27
Che attacco per Allegri?

Che attacco per Allegri?

01:29
Napoli, per ora c'è Lucca

Napoli, per ora c'è Lucca

01:22
Solet, voglia di volare

Solet, voglia di volare

05:17
Sottil: "Volevamo risposte importanti, peccato non aver trovato il gol"

Sottil: "Volevamo risposte importanti, peccato non aver trovato il gol"

00:11

"Saluti mio fratello tifoso giallorosso?": e Papa Leone XIV non si tira indietro

I più visti di Roma

"Saluti mio fratello tifoso giallorosso?": e Papa Leone XIV non si tira indietro

La Roma ritrova Dybala ma stecca nell'ultima amichevole: solo 2-2 coi sauditi del Neom. Lazio, rissa e vittoria

Dopo appena una stagione in giallorosso, Manu Koné può salutare la Roma. Il bilancio parla di 46 presenze in tutte le competizioni condite da due gol e tre assist. 

La Roma può salutare Manu Koné dopo una sola stagione: i numeri

Il sogno Cremonese continua: beffata anche la Roma, Ballardini in semifinale

"“Fai entrare il ragazzino". 30 anni l’esordio di Totti, il resto è storia

Gasperini: "L'obiettivo è acquisire credibilità. Lookman? Dispiaciuto per lui e per l'Atalanta"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:19
Cagliari, Mina: "Ranieri è bravissimo, con Pisacane possiamo fare un bel campionato"
11:11
Milan, domani Allegri in conferenza stampa: l'orario
10:37
Argentina, raid uiltras con spranghe e bastoni nel settore ospiti: 90 arresti
10:08
Roma, lesione miotendinea per Bailey
09:22
Milan, con la Cremonese è già emergenza in attacco