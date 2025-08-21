Roma, pessimismo Bailey: sospetta lesione, rischio 3 settimane di stop

Doccia fredda per la Roma. In un mercato complicato tra le esigenze di un nuovo tecnico e i paletti imposti dal Fair Play finanziario, i giallorossi avevano finalmente preso fiato a pieni polmoni con l'arrivo di Leon Bailey: il giamaicano era l'esterno offensivo chiesto da Gasp per ravvivare il reparto offensivo. Neanche il tempo di presentarlo, che l'ex Aston Villa si è fermato in allenamento: durante la prima sessione con i giallorossi, Bailey ha avvertito una fitta alla coscia dopo un tiro in porta. Smorfia di dolore e campo lasciato immediatamente. Un canovaccio che ricorda in maniera sinistra lo stop di Romelu Lukaku: la Roma si augura che l'infortunio non sia serio come quello del belga.