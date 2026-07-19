Roma, sprint per Summerville: pronta una nuova offerta al West Ham

Alla fine la Roma ha smesso di sfogliare la margherita degli esterni e ha deciso quale cogliere: il prescelto è Crysencio Summerville. Il club capitolino sta spingendo fortissimo con il West Ham che nelle prossime ore si vedrà formalizzare una nuova offerta. L'olandese è il preferito di Gasperini che poche ora fa in conferenza stampa aveva smentito seccamente l'ipotesi Summerville, adducendo come motivazione l'eccessivo stipendio richiesto. Alla luce dei fatti un vero e proprio bluff.