Da Moreira a Molina: tutti i nomi per sostituire Celik. E intanto si pensa al vice-Malen...

La gioia di due mesi fa per la qualificazione in Champions si è trasformata in nervosismo e preoccupazione per un mercato che non decolla: rinnovo di Dybala a parte, la Roma non è ancora riuscita a chiudere nessuna trattativa in entrata e si è lasciata anche scappare Celik, ormai a un passo dal rinnovo, che ha scelto la Juventus dell'ex ds giallorosso Massara. Una situazione che ha indisposto, e non poco, Gian Piero Gasperini, e che costringe la società a velocizzare le operazioni sul mercato.
La lista di D'Amico
I nomi per sostituire il turco sono tanti, ma il tempo stringe e la Roma dovrà utilizzarlo nel giusto modo: in cima alla lista dei desideri c'è sempre Moreira, esterno belga classe 2004 per cui lo Strasburgo, però, continua a fare muro, spegnendo sempre di più le speranze giallorosse di portarlo a Trigoria. Una pista percorribile potrebbe essere quella che porta a Dodò, profilo di esperienza in Serie A ma che non avrebbe il pieno gradimento di Gasperini. A proposito di Serie A, tra i 'candidati' ci sarebbero anche tre vecchie conoscenze del nostro campionato: Molina (ex udinese), Muldur (ex Sassuolo), e infine l'ex Juventus Savona, ora in Premier al Nottingham Forest. Nelle ultime ore sarebbe spuntata anche l'ipotesi El Ouadhi del Genk.
Vice-Malen
Non solo esterni. La Roma deve trovare anche un vice-Malen credibile e il nome più appetibile sembra essere quello di Nicolò Tresoldi, attaccante italiano naturalizzato tedesco con 3 gol nella scorsa edizione della Champions League. Il Bruges, proprietario del cartellino, non si è ancora espresso su costi e modalità di un'eventuale operazione, ma l'inizio della prossima settimana potrebbe far registrare dei passi avanti concreti da parte della Roma.