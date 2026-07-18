Da Moreira a Molina: tutti i nomi per sostituire Celik. E intanto si pensa al vice-Malen...

La gioia di due mesi fa per la qualificazione in Champions si è trasformata in nervosismo e preoccupazione per un mercato che non decolla: rinnovo di Dybala a parte, la Roma non è ancora riuscita a chiudere nessuna trattativa in entrata e si è lasciata anche scappare Celik, ormai a un passo dal rinnovo, che ha scelto la Juventus dell'ex ds giallorosso Massara. Una situazione che ha indisposto, e non poco, Gian Piero Gasperini, e che costringe la società a velocizzare le operazioni sul mercato.