Roma, beffa Celik: il club aveva preparato documenti e voli prima del blitz della Juve. Rabbia Gasperini

A Torino, invece, ha trovato terreno fertile per preparare il colpo sottotraccia, di cui non si era di fatto mai parlato prima della chiusura della trattativa e dell'annuncio lampo nella serata di giovedì. Uno scenario ribaltato che ha fatto infuriare l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini, che si era speso in prima persona con la proprietà e la famiglia Friedkin per accelerare sul dossier relativo a Celik.