Lazio, per il centrocampo spunta l'idea Musah

20 Lug 2026 - 09:34
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La Lazio continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi, soprattutto a centrocampo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Yunus Musah che, dopo la stagione in prestito all'Atalanta, è rientrato al Milan ma senza garanzie sul futuro. 

Nella Capitale sono convinti che il classe 2002 possa rappresentare un ottimo jolly per Gattuso e stanno già valutando l'offerta da proporre ai rossoneri, ovvero un prestito oneroso a circa 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 18. Sull'ex Valencia, però, c'è da registrare anche la concorrenza di Leeds e Ipswich. 

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