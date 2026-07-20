Lazio, per il centrocampo spunta l'idea Musah

Nella Capitale sono convinti che il classe 2002 possa rappresentare un ottimo jolly per Gattuso e stanno già valutando l'offerta da proporre ai rossoneri, ovvero un prestito oneroso a circa 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 18. Sull'ex Valencia, però, c'è da registrare anche la concorrenza di Leeds e Ipswich.