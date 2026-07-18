Gasp in conferenza: "Sarà necessario cedere un big. Mi auguro che Pellegrini rinnovi. Scudetto? Pensiamo a..."

"Siamo di nuovo qui a Trigoria e ci siamo tutti. Il periodo di riposo è stato lento a causa del Mondiale, ma io guardo agli obiettivi e i nostri sono straordinari. Il fair play finanziario speravo che si risolvesse con la Champions, purtroppo non era cosi. Dobbiamo adattarci perché il nostro obiettivo viene prima di tutto e lo preserveremo di fronte a qualsiasi imprevisto. Sfruttiamo l'entusiasmo della piazza e le possibilità della società, che ha dei difetti ma anche tanti pregi".