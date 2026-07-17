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Calciomercato Roma, accordo totale con Summerville: ora affondo col West Ham

La Roma accelera sul calciomercato: accordo totale con Summerville e trattativa in corso per Moreira (con la chiave Koné)

17 Lug 2026 - 12:24
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L'esterno offensivo primo obiettivo nella testa di Tony D'Amico e della Roma. Dopo il passaggio di Greenwood al Fenerbahce, la dirigenza giallorossa ha subito spostato le sue attenzioni verso Crysencio Summerville e nelle ultime ore si è registrato un importante passo avanti poiché è stato trovato l'accordo totale con il giocatore.

L'olandese vuole giocare nella Capitale e quindi ha fatto un passo indietro rispetto ai 6 milioni inizialmente chiesti, con la prima offerta romanista che si era fermata a 4 più bonus: l'intesa è arrivata a metà del guado.

Ora, ovviamente, si tratta di parlarne in modo ancora più approfondito col West Ham. Summerville ha una clausola da 45 milioni di euro (lo stesso prezzo di Greenwood) che scade il 21 luglio, D'Amico punta a scendere di almeno una decina di milioni.

Ma i colpi ravvicinati da regalare a Gian Piero Gasperini potrebbero pure essere due perché Diego Moreira è il candidato ideale a prendere il posto di Celik, andato alla Juventus con un blitz a sorpresa. L'agente Jorge Mendes è al lavoro per ridurre la distanza tra la richiesta dello Strasburgo, di 40-45 milioni di euro, e la prima offerta, che non dovrebbe arrivare a quota 30 milioni. 

Trattativa complessa anche se la carta in mano ai giallorossi potrebbe essere un'altra: Manu Koné valutato 50 milioni. Il Chelsea, che ha la stessa proprietà dello Strasburgo, infatti ha chiesto informazioni sul centrocampista francese reduce dal Mondiale: se fosse proprio lui a sbloccare, di riflesso, Moreira?

I giornali sportivi: venerdì 17 luglio 2026

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