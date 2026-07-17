Calciomercato Roma, accordo totale con Summerville: ora affondo col West Ham

L'esterno offensivo primo obiettivo nella testa di Tony D'Amico e della Roma. Dopo il passaggio di Greenwood al Fenerbahce, la dirigenza giallorossa ha subito spostato le sue attenzioni verso Crysencio Summerville e nelle ultime ore si è registrato un importante passo avanti poiché è stato trovato l'accordo totale con il giocatore.