Roma, vicino l'accordo per il rinnovo di Pellegrini: resta un solo nodo da sciogliere

20 Lug 2026 - 10:05
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Sono giorni caldissimi per il mercato della Roma, non solo sul fronte dei nuovi acquisti ma anche su quello dei rinnovi. Dopo il mancato prolungamento di Celik e il conseguente passaggio alla Juventus, i giallorossi ora vogliono chiudere al più presto la trattativa con Lorenzo Pellegrini. Il contratto del capitano è scaduto lo scorso 30 giugno ma l'ex Sassuolo è considerato un punto fermo da Gasperini e tifoseria. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, club ed entourage sarebbero vicinissimi all'accordo. Pellegrini dovrebbe firmare un nuovo contratto a circa 3 milioni di euro a stagione, resta solo da sciogliere il nodo relativo alla durata: il calciatore spinge per un triennale, mentre la Roma per un biennale. Nei prossimi giorni i contatti proseguiranno per arrivare al più presto a una fumata bianca. 

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