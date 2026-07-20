Roma, vicino l'accordo per il rinnovo di Pellegrini: resta un solo nodo da sciogliere

Sono giorni caldissimi per il mercato della Roma, non solo sul fronte dei nuovi acquisti ma anche su quello dei rinnovi. Dopo il mancato prolungamento di Celik e il conseguente passaggio alla Juventus, i giallorossi ora vogliono chiudere al più presto la trattativa con Lorenzo Pellegrini. Il contratto del capitano è scaduto lo scorso 30 giugno ma l'ex Sassuolo è considerato un punto fermo da Gasperini e tifoseria. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, club ed entourage sarebbero vicinissimi all'accordo. Pellegrini dovrebbe firmare un nuovo contratto a circa 3 milioni di euro a stagione, resta solo da sciogliere il nodo relativo alla durata: il calciatore spinge per un triennale, mentre la Roma per un biennale. Nei prossimi giorni i contatti proseguiranno per arrivare al più presto a una fumata bianca.