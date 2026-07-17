Callegari: "Pirlo ct, ecco come giocherebbe l'Italia"

Andrea Pirlo è uno dei principali candidati alla delicata panchina Azzurra. L'ex regista di Milan e Juventus è universalmente riconosciuto come un allenatore con grandi conoscenze tattiche e calcistiche. Uno dei dubbi per un incarico così delicato può essere la mancanza di esperienza e una comunicazione istituzionale da sviluppare, ma in questo ha da crescere e può farlo.