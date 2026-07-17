nazionale

Callegari: "Pirlo ct, ecco come giocherebbe l'Italia"

Il telecronista analizza il possibile approdo dell'ex centrocampista come allenatore:"quali giocatori sarebbero valorizzati?

17 Lug 2026 - 15:15
02:07 
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Andrea Pirlo è uno dei principali candidati alla delicata panchina Azzurra. L'ex regista di Milan e Juventus è universalmente riconosciuto come un allenatore con grandi conoscenze tattiche e calcistiche. Uno dei dubbi per un incarico così delicato può essere la mancanza di esperienza e una comunicazione istituzionale da sviluppare, ma in questo ha da crescere e può farlo.

Nella sua tesi "Il calcio che vorrei" a Coverciano Pirlo parla di una idea di calcio moderna, offensiva, fatta di dominio territoriale e del pallone ma non di scriteriati assalti all'arma bianca che espongano la squadra a rischi eccessivi. Difficile individuare un modulo di riferimento, la sua base partiva dal 4-3-3 ma ha dimostrato grande elasticità mentale, probabilmente frutto dei vari sistemi in cui ha giocato da calciatore, e ha utilizzato spesso anche sistemi difensivi a 3 in varie configurazioni.

Il suo esordio alla Juventus fu reso più difficile dalla situazione Covid e da svariati sfortunati infortuni, mentre l'esperienza alla Sampdoria è stata caratterizzata dalla sconfitta ai playoff al primo anno e da una campagna acquisti non all'altezza nel secondo, finito prematuramente.

Nel suo calcio contano corsa, talento e intelligenza posizionale: Pio Esposito, Palestra e Giovanni Leoni hanno le caratteristiche giuste per riuscire a imporsi nel suo calcio. Ma può anche rivitalizzare sotto porta giocatori di grande valore che ultimamente in azzurro hanno segnato meno come Nicolò Barella.

Ultimi video

00:48
Milan: Modric ha detto sì, a patto che…

Milan: Modric ha detto sì, a patto che…

02:07
Callegari: "Pirlo ct, ecco come giocherebbe l'Italia"

L'Italia con Pirlo ct: modulo, talenti da valorizzare e qualche dubbio

00:20
Accomando: "Pulisic tentato dal richiamo di casa. Ecco cosa serve per partire"

Accomando: "Pulisic tentato dal richiamo di casa. Ecco cosa serve per partire"

00:18
Accomando: "Rabiot vuole giocare la Champions. Occhio all'inserimento di una big italiana"

Accomando: "Rabiot vuole giocare la Champions. Occhio all'inserimento di una big italiana"

00:32
Accomando: "Modric-Milan segnali positivi. Doveva firmare questa settimana, ma..."

Accomando: "Modric-Milan segnali positivi. Doveva firmare questa settimana, ma..."

01:53
Accomando: "Dopo lo sgarro Celik possibile asse Juve-Roma, ecco perché"

Accomando: "Dopo lo sgarro Celik possibile asse Juve-Roma, ecco perché"

00:22
L'Inter guarda in Premier, oltre a Spence c'è un'altra pista inglese...

L'Inter guarda in Premier, oltre a Spence c'è un'altra pista inglese...

00:52
Inter, i dettagli sulla trattativa con Spence

Inter, i dettagli sulla trattativa con Spence

01:04
Roma tra Summerville e rinnovi, per il Napoli pronto un esterno dalla B

Roma tra Summerville e rinnovi, per il Napoli pronto un esterno dalla B

00:45
Accomando: "Ore decisive per Kolo Muani, ma occhio a un possibile outsider"

Accomando: "Ore decisive per Kolo Muani, ma occhio a un possibile outsider"

01:22
Mercato Inter, ecco il preferito per la fascia destra

Mercato Inter, ecco il preferito per la fascia destra

01:54
Zaniolo-Udinese: è crisi

Zaniolo-Udinese: è crisi

02:07
Supermarket Milan

Supermarket Milan

00:59
Trevisani lancia l'allarme: "Dov'è il ct? Tra poco l'Italia è in campo"

Trevisani lancia l'allarme: "Dov'è il ct? Tra poco l'Italia è in campo"

00:36
Raimondi: "Muharemovic al Leeds per 40 milioni, Dovbyk-Genoa sì o no?"

Raimondi: "Muharemovic al Leeds per 40 milioni, Dovbyk-Genoa sì o no?"

00:48
Milan: Modric ha detto sì, a patto che…

Milan: Modric ha detto sì, a patto che…

I più visti di Mercato

Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

Juve, incontro per Pellegrino. Il doppio piano legato a lui e a Kolo Muani

Trevisani lancia l'allarme: "Dov'è il ct? Tra poco l'Italia è in campo"

Trevisani lancia l'allarme: "Dov'è il ct? Tra poco l'Italia è in campo"

Supermarket Milan

Supermarket Milan

Zaniolo-Udinese: è crisi

Zaniolo-Udinese: è crisi

Inter, oltre a Spence piace un altro giocatore del Tottenham

Inter, oltre a Spence piace un altro giocatore del Tottenham