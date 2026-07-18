Summerville, chi è il folletto olandese nato lo stesso giorno di Maradona che al Mondiale ha soffiato il posto a Malen

All'anagrafe si chiama Crysencio Jilbert Cirro Summerville e ha origini surinamesi. Il padre Errol è stato un calciatore, sia pure senza raggiungere livelli elevati. La mamma Jasmina è tuttora il suo punto di riferimento. È nato a Rotterdam il 30 ottobre del 2001 (settimo di otto figli) e qui è giusto aprire una piccola parentesi perché il 30 ottobre è una data di nascita prestigiosa: 41 anni prima di lui è nato nello stesso giorno niente meno che Diego Armando Maradona. Zodiaco a parte, Summerville è cresciuto nelle giovanili del Feyenoord (dove è entrato a 6 anni dopo un passaggio in una piccola squadra chiamata RVVV Noorderlwartier) senza mai arrivare a esordire in prima squadra. La sua prima partita in Eredivisie l'ha giocata il 13 gennaio 2019 con la maglia del Dordrecht dove era stato mandato in prestito. Poi è stato anche all'Ado Den Haag e proprio qui si è fatto notare, perché nel 2020 è passato al Leeds United per 6 milioni.