MANOVRE GIALLOROSSE

L'asse Roma-Juve si fa infuocato: dopo lo sgarro Celik, i giallorossi vogliono Thuram per il dopo Koné

La partenza del centrocampista costringerebbe la Roma a tornare forte sul mercato 

17 Lug 2026 - 14:08
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L'accordo tra Celik e la Juventus, maturato in segreto e annunciato quando ormai la Roma era sicura del rinnovo del turco, non è proprio andato giù alla dirigenza giallorossa e in particolare a Gian Piero Gasperini, che perde (a parametro zero) una pedina affidabile da poter schierare sia come braccetto difensivo che come esterno. E così a Trigoria, al momento, il conto degli acquisti è fermo a zero, con il problema in più di dover trovare un sostituto di Celik e non solo...

Idea Khéphren Thuram

 Già, perché oltre all'addio del turco, anche Manu Koné sembra essere praticamente con le valigie in mano direzione Premier: su di lui c'è il Manchester United con un'offerta superiore ai 50 milioni, anche se il Chelsea osserva interessato e potrebbe essere pronto a tentare l'affondo da un momento all'altro, forte anche dell'interesse mostrato dalla Roma per Moreira e Garnacho. Dalle parti di Trigoria si stanno già chiedendo su quali profili puntare in caso di addio del centrocampista francese, e la risposta potrebbe essere Khéphren Thuram, un altro centrocampista francese, guarda caso di proprietà della Juventus. Pur trattandosi al momento di una suggestione, non è escluso che in caso di partenza di Koné, i giallorossi si fiondino sul classe 2001 bianconero, provando così a 'vendicare' lo sgarro Celik inflitto da Massara alla sua ex società. 

Non solo Thuram

 La seconda opzione per sostuire Koné sarebbe Danilo del Botafogo, classe 2001 con 7 gol in 12 presenze la scorsa stagione nel campionato brasiliano: un profilo che ispira la dirigenza giallorossa soprattutto per i numeri sotto porta ma che appare, al momento, più defilato. 

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