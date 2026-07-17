L'asse Roma-Juve si fa infuocato: dopo lo sgarro Celik, i giallorossi vogliono Thuram per il dopo Koné

L'accordo tra Celik e la Juventus, maturato in segreto e annunciato quando ormai la Roma era sicura del rinnovo del turco, non è proprio andato giù alla dirigenza giallorossa e in particolare a Gian Piero Gasperini, che perde (a parametro zero) una pedina affidabile da poter schierare sia come braccetto difensivo che come esterno. E così a Trigoria, al momento, il conto degli acquisti è fermo a zero, con il problema in più di dover trovare un sostituto di Celik e non solo...