Fiorentina, la cifra pagata per Oulai non si era mai vista: la rivela il Trabzonspor

La Fiorentina ha acquistato a titolo definitivo Oulai e il Trabzonspor ha confermato l'affare, aggiungendo però alcuni dettagli economici molto particolari considerando che nel prezzo pagato dai viola si devono aggiungere 61 euro nei bonus: "È stato raggiunto un accordo per il trasferimento definitivo del nostro calciatore professionista Christ Ravynel Inao Oulai alla Fiorentina. In base all'accordo, il nostro Club otterrà un introito totale di 30.000.061 Euro, così composto: 26.000.000 Euro a titolo di corrispettivo garantito e 4.000.061 Euro di bonus legati a condizioni. Inoltre, il 10% del corrispettivo netto derivante dal prossimo trasferimento del giocatore sarà versato al nostro Club".