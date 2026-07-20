Aston Villa, futuro in bilico per Bailey: l'ex Roma vicino all'addio

Dopo il deludente prestito di qualche mese alla Roma, a gennaio Leon Bailey ha fatto ritorno all'Aston Villa ma ora il futuro del giamaicano sembra essere nuovamente in bilico. Il classe '97 è finito nel mirino di diversi club e a Birmingham stanno valutando la cessione. Secondo quanto riportato da The Athletic, sulle tracce dell'esterno ci sarebbero Hull City, Trabzonspor e Celta Vigo. Gli inglesi sarebbero al momento in netto vantaggio, visto che Bailey ha manifestato la volontà di rimanere in Premier League.