Conte svela: "Greenwood? Avevamo cercato di portarlo a Napoli"

Intervenuto su Dazn nel corso del pre-partita della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, Antonio Conte ha rivelato un interessante retroscena di mercato risalente al 2024. Queste le parole dell'ex tecnico dei partenopei: "Greenwood è un calciatore molto forte, lo avevamo cercato anche noi il mio primo anno al Napoli, parlai anche con il padre. Peccato, alla Roma avrebbe fatto un salto in avanti". L'attaccante inglese è stato a lungo inseguito dai giallorossi, ma senza successo. L'ex Marsiglia è passato qualche giorno fa al Fenerbahçe a titolo definitivo.