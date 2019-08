Roma, un regalo per Fonseca: assalto a Lovren

Dopo aver chiuso la pratica Zaniolo (rinnovo del contratto fino al 2024) la Roma, impegnata anche nella trattativa per portare Icardi nella Capitale, è concentrata sul difensore da regalare a Paulo Fonseca. I giallorossi hanno individuato in Dejan Lovren l'obiettivo numero uno mentre hanno abbandonato la pista Rugani (il bianconero è ora vicino al Monaco). Per il 30enne croato Petrachi propone un prestito con obbligo di riscatto - legato alle presenze - a 15 milioni: il Liverpool ne chiede 20. L'accordo non sembra lontano: saranno comunque decisive le prossime 48 ore per capire se Lovren sarà un nuovo giocatore della Lupa (sono in programma ulteriori contatti tra le due società come riferisce il Messaggero).