Milan, i nomi per la panchina: c'è una variabile da tenere in conto

Con Allegri, contratto in scadenza 2027 con opzione fino al 2028 non scattata perché era legata alla qualificazione Champions, ormai fuori dal Milan chi prenderà il suo posto? Difficile pensare ad Antonio Conte, soprattutto se Zlatan Ibrahimovic prenderà quota all'interno della dirigenza milanista: anzi lo svedese preferirebbe un profilo come quello di Van Bommel. Attenzione anche a Vincenzo Italiano, già accostato al Milan in passato: se Allegri andasse al Napoli, anche lui sarebbe in corsa. In ogni caso fin quando non sarà decisa la nuova gerarchia dirigenziale, ds in primis, è difficile fare nomi ed escludere profili, Conte incluso.