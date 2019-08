Supercoppa Europea, Liverpool-Chelsea 7-6 dcr: spettacolo a Istanbul, Abraham tradisce Lampard

SUPERCOPPA EUROPEA

Il Liverpool vince la Supercoppa europea battendo ai rigori il Chelsea dopo una partita bellissima e molto equilibrata a Istanbul: al 120' è 2-2, ai rigori è il giovane Abraham a tradire Lampard. Vantaggio dei Blues al 35' grazie a Giroud, sorpasso firmato da Mané al 48' e poi a inizio supplementari, al 94'. Di Jorginho al 101' l'ulteriore pareggio, su rigore assegnato dall'attesa Stephanie Frappart, arbitro assolutamente all'altezza del compito. Poi alla lotteria dei rigori la spuntano i Reds (7-6 finale) Supercoppa europea: trionfo del Liverpool













































































Si parte in un clima di grande festa a Istanbul, con un coro di bambini che canta "Three Little Birds" di Bob Marley ("Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be all right"). Poi però si entra in campo, e inevitabilmente due squadre "da coppa" come Liverpool e Chelsea mostrano di voler fare immediatamente sul serio. Nei primi minuti sono i campioni d'Europa a sembrare più ispirati, con Fabinho e Salah che si rendono pericolosi. Poi cresce poderosamente il Chelsea, che in campo manda 9 degli 11 titolari che con Maurizio Sarri sollevarono al cielo di Baku l'Europa League (mancano solo David Luiz e Hazard, nel frattempo ceduti). In particolare è Pedrito a caricarsi sulle spalle la squadra, cercando Giroud e anche la gloria personale partendo dalla destra. Quando si sposta a sinistra, poi, recupera un pallone e colpisce una clamorosa traversa con un missile al 22'. Quando Giroud tenta una difficile rovesciata e manca di non molto il bersaglio diventa chiaro che i Blues hanno la possibilità di portarsi in vantaggio, cosa che avviene puntualmente al 35', pochi secondi dopo una paratissima di Adrian (in campo al posto dell'infortunato Alisson): ottima iniziativa per vie centrali di Pulisic, che pesca in profondità Giroud sulla sinistra, l'attaccante francese colpisce in maniera perfetta e buca Adrian. Al 40' ci sarebbe anche il raddoppio, ma l'ottimo arbitro Stephanie Frappart (attesissima) annulla giustamente per fuorigioco, e il Var conferma la bontà della sua decisione.

Il secondo tempo si apre con l'ingresso in campo di Firmino, e sin da subito sembra un altro Liverpool. I Reds si riversano in avanti e già al 48' pareggiano grazie ad un'azione tambureggiante: Fabinho scucchiaia in profondità per Firmino, che scatta alla perfezione verso Kepa e apre alla sua destra per Mané, per il senegalese è fin troppo facile depositare in scivolata il pallone nella porta sguarnita. Il Liverpool è sul velluto: Fabinho e Henderson sfiorano il gol del sorpasso. Dopo tanti fuochi d'artificio la partita si spegne, tanto che anche il pubblico di Istanbul ammutolisce, come nell'attesa che qualcosa avvenga. E qualcosa avviene, al 75': gran tiro di Salah con Kepa che respinge, e si ripete sul tap-in di Van Dijk, deviando d'istinto il pallone che finisce sulla traversa e poi sul fondo. C'è anche il Chelsea, con Jorginho che all'84' lancia Mount sulla sinistra e il ventenne pupillo di Lampard scarica in gol. La terna arbitrale però ferma tutto per un altro giustissimo fuorigioco.

Si va ai supplementari, che si infiammano subito. Al 94' le stelle dei Reds dimostrano di essere tali: Mané ruba palla, lancia a sinistra Firmino, il triangolo si chiude e lo stesso Mané trova lo spettacolare vantaggio del Liverpool. Che dura poco: Pedrito scappa a destra e cerca Abraham in area, Adrian lo anticipa ma il centravanti del Chelsea crolla a terra. Per l'arbitro è rigore, che al 101' Jorginho trasforma in maniera gelida. Nel secondo supplementare è quasi solo Chelsea, il Liverpool resiste e si va ai rigori. Kepa tocca le conclusioni di Origi e Alexander-Arnold, Adrian respinge il decisivo tiro di Abraham. E ancora una volta a festeggiare è Klopp.

IL TABELLINO

LIVERPOOL-CHELSEA 2-2 (7-6 dcr)

Liverpool (4-3-3) Adrian; Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson (1' pts Alexander-Arnold); Fabinho, Milner (19' st Wijnaldum), Henderson; Oxlade-Chamberlain (1' st Firmino), Mané (14' pts Origi), Salah. A disp.: Lonergan, Kelleher, Hoever, Lallana, Elliott, Shaqiri, Brewster. All.: Klopp.

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen (39' st Tomori), Zouma, Emerson; Kovacic (13' pts Barkley), Jorginho, Kante; Pedro Rodriguez, Pulisic (29' st Mount), Giroud (29' st Abraham). A disp.: Caballero, Marcos Alonso, Rudiger, Zappacosta, Gilmour, Kenedy, Willian, Batshuayi. All.: Lampard.

Arbitro: Frappart (Francia)

Marcatori: 35' Giroud, 3' st Mané, 5' pts Mané, 11' pts rig. Jorginho

Ammoniti: Henderson, Alexander-Arnold (L); Azpilicueta (C)

Espulsi: -

Sequenza dei rigori: Firmino (gol), Jorginho (gol), Fabinho (gol), Barkley (gol), Origi (gol), Mount (gol), Alexander-Arnold (gol), Emerson (gol), Salah (gol), Abraham (respinto)