Roma, il Faraone saluta: il commovente post d'addio di El Shaarawy

"Cara Roma, è arrivato il momento di dirsi addio, o forse solo arrivederci", esordisce El Shaarawy. "Scrivere queste parole non è facile. Qui sono diventato uomo, qui ho trovato una famiglia e una tifoseria che mi ha adottato dal primo giorno, facendomi sentire a casa anche nei momenti più difficili. Ho dato tutto per questa maglia, ogni singolo secondo in cui ho avuto l'onore di indossarla. Porterò nel cuore i brividi dell'Olimpico che canta il mio nome, le notti europee, i pianti di gioia e quelli di delusione. Sarete per sempre la mia famiglia. Grazie ai miei compagni, allo staff, alla società e, soprattutto, a voi tifosi. Sarete sempre nel mio cuore. Vi voglio bene. Il vostro Faraone".