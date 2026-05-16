ROMA

Roma, il Faraone saluta: il commovente post d'addio di El Shaarawy

Un lungo e toccante messaggio social: "Sei stata la mia casa, una parte del mio cuore resterà per sempre qui".

16 Mag 2026 - 09:23

La notizia dell'addio è arrivata dritta dal profilo Instagram del giocatore. Stephan El Shaarawy lascia la Roma. Dopo anni di corse sulla fascia, gol d'autore, sacrifici tattici e un amore viscerale per la maglia giallorossa, il "Faraone" ha deciso di affidare ai social i suoi pensieri su quello che è un addio doloroso ma colmo di gratitudine.

L'esterno ligure, arrivato per la prima volta a Trigoria nel gennaio 2016 e poi ritornato nel 2021 dopo la parentesi in Cina, chiude un cerchio perfetto con la Capitale. Un legame che è andato ben oltre il rettangolo verde. Il post, accompagnato da una carrellata di foto che riassumono i suoi momenti più iconici in giallorosso, dalle esultanze sotto la Sud ai festeggiamenti di Tirana nella finale di Conference, ha immediatamente fatto il giro del web, collezionando migliaia di commenti tra compagni di squadra ed ex calciatori.

"Cara Roma, è arrivato il momento di dirsi addio, o forse solo arrivederci", esordisce El Shaarawy. "Scrivere queste parole non è facile. Qui sono diventato uomo, qui ho trovato una famiglia e una tifoseria che mi ha adottato dal primo giorno, facendomi sentire a casa anche nei momenti più difficili. Ho dato tutto per questa maglia, ogni singolo secondo in cui ho avuto l'onore di indossarla. Porterò nel cuore i brividi dell'Olimpico che canta il mio nome, le notti europee, i pianti di gioia e quelli di delusione. Sarete per sempre la mia famiglia. Grazie ai miei compagni, allo staff, alla società e, soprattutto, a voi tifosi. Sarete sempre nel mio cuore. Vi voglio bene. Il vostro Faraone".

el shaarawy
roma
addio

Ultimi video

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

01:28
Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

01:51
Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

01:54
Modric-Milan, ancora insieme?

Modric-Milan, ancora insieme?

01:05
Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

01:48
Calciomercato Inter, missione portiere

Calciomercato Inter, missione portiere

01:52
Calciomercato, ecco il Milan del futuro

Calciomercato, ecco il Milan del futuro

03:37
Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

00:39
DICH PAVLOVIC SU VLAHOVIC

Pavlovic 'chiama' Vlahovic al Milan: "Se sta bene è il numero uno"

03:48
Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz: si infiamma il mercato dell'Inter

Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz

01:07
Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

00:47
DICH AUSILIO SU MERCATO 20/4 DICH

Ausilio: "Bastoni darà ancora tanto all'Inter. Se lo vogliono, sanno il nostro numero"

06:47
DICH 1TO1 LOCATELLI SU RINNOVO PER SITO 18/4 DICH

Esclusiva Locatelli: "Sono un tifoso della Juventus e questo rinnovo per me è un sogno"

00:46
DICH MAROTTA 2 SU CHIVU - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Chivu miglior allenatore emergente, rinnovo automatico"

00:32
DICH CARNEVALI 2 SU MERCATO - IL FOGLIO A SANSIRO 16/04

Carnevali: "Muharemovic? Lo vogliono in tante"

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

I più visti di Roma

 Malen

La Roma ringrazia la Lazio: ufficiale il riscatto di Malen dopo la sconfitta in Coppa Italia

Marcos Senesi è uomo mercato: in scadenza a giugno col Bournemouth piace a Juventus e Roma ma anche Milan, Dortmund, Barcellona e Tottenham

Roma-Juventus non solo in campo: almeno sette intrecci di mercato

Juve-Roma dalla Champions al mercato, cosa filtra sullo scambio Ndicka-Koopmeiners

Fabregas ma non solo: ecco gli allenatori che hanno detto no alla Roma prima di Gasp

 Bryan Zaragoza

Niente Nkunku, Gasp si consola con Zaragoza: chi è l'esterno spagnolo vicino alla Roma

CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO ROMA 14/1 SRV

Il mercato della Roma: chiuso un altro colpo

Mercato ora per ora
Vedi tutti
José Mourinho (Benfica)
10:36
In Spagna non hanno più nessun dubbio, José Mourinho allenerà il Real Madrid
21:03
Roma, El Shaarawy annuncia l'addio a fine stagione: "Il derby la mia ultima gara all'Olimpico"
20:50
Genoa, messaggio d'addio a Malinovskyi
19:52
Fiorentina, risolto il contratto con Pioli: "Non sono arrivati i risultati desiderati"
17:01
Bayern Monaco, Neuer continua fino al 2027