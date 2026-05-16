Roma, il Faraone saluta: il commovente post d'addio di El Shaarawy
Un lungo e toccante messaggio social: "Sei stata la mia casa, una parte del mio cuore resterà per sempre qui".
La notizia dell'addio è arrivata dritta dal profilo Instagram del giocatore. Stephan El Shaarawy lascia la Roma. Dopo anni di corse sulla fascia, gol d'autore, sacrifici tattici e un amore viscerale per la maglia giallorossa, il "Faraone" ha deciso di affidare ai social i suoi pensieri su quello che è un addio doloroso ma colmo di gratitudine.
L'esterno ligure, arrivato per la prima volta a Trigoria nel gennaio 2016 e poi ritornato nel 2021 dopo la parentesi in Cina, chiude un cerchio perfetto con la Capitale. Un legame che è andato ben oltre il rettangolo verde. Il post, accompagnato da una carrellata di foto che riassumono i suoi momenti più iconici in giallorosso, dalle esultanze sotto la Sud ai festeggiamenti di Tirana nella finale di Conference, ha immediatamente fatto il giro del web, collezionando migliaia di commenti tra compagni di squadra ed ex calciatori.
"Cara Roma, è arrivato il momento di dirsi addio, o forse solo arrivederci", esordisce El Shaarawy. "Scrivere queste parole non è facile. Qui sono diventato uomo, qui ho trovato una famiglia e una tifoseria che mi ha adottato dal primo giorno, facendomi sentire a casa anche nei momenti più difficili. Ho dato tutto per questa maglia, ogni singolo secondo in cui ho avuto l'onore di indossarla. Porterò nel cuore i brividi dell'Olimpico che canta il mio nome, le notti europee, i pianti di gioia e quelli di delusione. Sarete per sempre la mia famiglia. Grazie ai miei compagni, allo staff, alla società e, soprattutto, a voi tifosi. Sarete sempre nel mio cuore. Vi voglio bene. Il vostro Faraone".