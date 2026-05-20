Gasp-Roma, nessuna rivoluzione in estate: via un big e rinforzi mirati. E spunta l'ipotesi Vlahovic, gli scenari

Un sacrificio in uscita, conferma il Corriere dello Sport, ci sarà: uno tra Manu Koné ed Evan Ndicka infatti, saluterà la Roma garantendo un buon incasso. Poi si passerà agli acquisti e il focus è tutto sull'attacco. Davanti ci saranno due-tre rinforzi e i nomi in ballo sono diversi: Summerville del West Ham, Alajbegovic del Salisburgo e Nusa in forza al Lipsia. Senza dimenticare le opzioni Greewnwood, ora al Marsiglia, e l'ex Bologna Ndoye, adesso in Premier League con il Nottingham Forest.