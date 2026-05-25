Real, posticipato l'annuncio di Mourinho in panchina: possibile anche il colpo di scena

Josè Mourinho dovrà ancora attendere prima di sedersi sulla panchina del Real Madrid. L'annuncio, previsto per oggi, è stato posticipato a causa delle elezioni per la presidenza del club. Florentino Perez avrà uno sfidante (Enrique Riquelme) e prima di far firmare con lo Special One dovrà essere rieletto. Senza una vittoria di Perez, scrive Record, è possibile che salti anche il ritorno del portoghese alla guida dei Blancos. Mourinho comunque, dovrà attendere almeno fino al 7 giugno, giorno in cui sono attesi i risultati delle elezioni.