MANOVRE GIALLOROSSE

Gasp, dalla Champions al mercato: il sogno Scamacca per un tridente da sogno

Il tecnico giallorosso è a un passo dalla qualificazione alla massima competizione europea. E adesso...

18 Mag 2026 - 09:21
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Probabilmente non si immaginava di dover ringraziare ancora la sua Atalanta, lasciata appena un anno fa. Invece, tra i primi pensieri di Gian Piero Gasperini c'è quello sliding doors che ha svoltato la stagione sua e quella della Roma. Su sua indicazione, i giallorossi trattavano a gennaio Giacomo Raspadori. Era considerato un po' da tutti l'uomo adatto per rinforzare il reparto offensivo dei giallorossi e rimediare al doppio errore Dovbyk-Ferguson. Sull'ex Napoli, però, piombò proprio la Dea che costrinse a quel punto la Roma a cambiare obiettivo e chiudere in fretta e furia per Malen. Chi ci ha guadagnato non è difficile scoprirlo. Fatto sta che Gasperini, grazie soprattutto alle reti dell'olandese, ha in mano un match point gigantesco per chiudere la questione Champions e cominciare poi a programmare la prossima stagione. 

Già, ma cosa serve a Gasp per una stagione tra i grandi d'Europa? Innanzitutto Paulo Dybala. Nonostante i problemi fisici che da qualche anno tormentano l'argentino, il tecnico giallorosso ha zero dubbi su di lui e ha chiesto al club di rinnovare a tutti i costi il suo contratto. Paulo resta centrale, è il giocatore con maggiore qualità della rosa e l'uomo adatto a rifornire le punte. Le punte, appunto, due. Malen, che sarà riscattato, e, almeno nelle speranze di Gasp, Gianluca Scamacca.

E la questione è certamente ben comprensibile. Al netto di un utilizzo simultaneo - Gasperini ama alternare i suoi attaccanti - Scamacca completerebbe alla perfezione un tridente da sogno. Un centravanti fisico, uno più tecnico e abile negli spazi (Malen) e un trequartista puro, Dybala, perfetta rampa di lancio per innescare le punte. Quindi Scamacca, se possibile, anche se trattare con l'Atalanta non è mai uno scherzo. I bergamaschi valutano molto il loro attaccante e, come consuetudine, non scendono facilmente a patti. Quindi la Roma ci proverà ma non è detto che riesca a centrare l'obiettivo. Certo, i soldi della Champions in fondo servono proprio per questo. E Gasperini, pronto a riportare i giallorossi tra le grandi, in fondo se lo meriterebbe proprio. 

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