Gasp, dalla Champions al mercato: il sogno Scamacca per un tridente da sogno

Probabilmente non si immaginava di dover ringraziare ancora la sua Atalanta, lasciata appena un anno fa. Invece, tra i primi pensieri di Gian Piero Gasperini c'è quello sliding doors che ha svoltato la stagione sua e quella della Roma. Su sua indicazione, i giallorossi trattavano a gennaio Giacomo Raspadori. Era considerato un po' da tutti l'uomo adatto per rinforzare il reparto offensivo dei giallorossi e rimediare al doppio errore Dovbyk-Ferguson. Sull'ex Napoli, però, piombò proprio la Dea che costrinse a quel punto la Roma a cambiare obiettivo e chiudere in fretta e furia per Malen. Chi ci ha guadagnato non è difficile scoprirlo. Fatto sta che Gasperini, grazie soprattutto alle reti dell'olandese, ha in mano un match point gigantesco per chiudere la questione Champions e cominciare poi a programmare la prossima stagione.