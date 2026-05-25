Udinese, prolungato il contratto di Inler

25 Mag 2026 - 16:29
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Prosegue il rapporto tra l'Udinese e Gokhan Inler. Il club in una nota ha annunciato "il prolungamento del contratto, fino al 30 giugno 2028, con Gokhan che sarà ancora Responsabile dell'Area tecnica bianconera per le prossime due stagioni - si legge nel comunicato - Un percorso dietro la scrivania, dopo i 4 anni da calciatore, iniziato due anni fa e che proseguirà nel segno della continuità tecnica del progetto dell'Udinese". "Il rinnovo del contratto con Gokhan è una pietra importante per la nostra programmazione tecnica - sottolinea il Direttore Generale Franco Collavino - Lo conoscevamo ed apprezzavamo già come calciatore e come persona ma, in questi due anni, Inler ha dimostrato capacità ed un approccio moderno nella gestione dell'area tecnica che ci ha visti determinati nel proseguire il percorso professionale insieme. I risultati sportivi, l'empatia e l'unione di tutto il gruppo squadra e, soprattutto, la sinergia con tutto l'ambiente sono stati fattori importanti che rappresenteranno un punto di partenza anche per le prossime due stagioni. Insieme a Gokhan volgiamo continuare a lavorare per alzare l'asticella". "Sono molto entusiasta del prolungamento - dichiara Gokhan Inler - Ci tengo a ringraziare la proprietà e la dirigenza con cui abbiamo intrapreso questo percorso che ci vede condividere la voglia di raggiungere traguardi sempre più importanti. L'Udinese è un club storico, fortemente identitario che merita di essere su palcoscenici importanti. Vogliamo continuare a mantenere compatto tutto l'ambiente come accaduto in questi due anni e costruire una squadra che continui ad interpretare questi valori per ottenere risultati sportivi in linea con la nostra storia e ambizione". 

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