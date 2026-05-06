Juve-Roma dalla Champions al mercato, cosa filtra sullo scambio Ndicka-Koopmeiners

L'operazione non è semplice, però ha senza dubbio una certa logica: la Juve cerca un difensore affidabile, esperto, bravo tecnicamente e mancino che possa giocare al fianco di Bremer (che meno di offerte extralarge dovrebbe rimanere a Torino) e alternarsi con Kelly. Il profilo di Ndicka piace a Spalletti per le sue qualità e per l'ottima conoscenza della Serie A e piace al club per via di un ingaggio (4 milioni) assolutamente alla portata e in linea con i parametri della società bianconera. Il suo contratto è in scadenza nel 2028, ma in estate potrebbe lasciare la Capitale per generare un'importante plusvalenza: il club giallorosso lo valuta circa 40 milioni di euro.