Juve-Roma dalla Champions al mercato, cosa filtra sullo scambio Ndicka-Koopmeiners
Il difensore può essere il mancino da schierare con Bremer, il centrocampista può ritrovare Gasp: l’idea è in fase embrionale ma può concretizzarsi nelle prossime settimane
Prima una sfida lunga 270 minuti per strappare un posto nella prossima Champions League, poi Juventus e Roma potrebbero diventare alleate in sede di mercato grazie a un’idea di scambio che al momento si trova nella sua fase embrionale ma che secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport nelle prossime settimane potrebbe concretizzarsi: Ndicka in bianconero e Koopmeiners nella Capitale agli ordini di Gasperini, l'allenatore che più ha saputo valorizzarlo.
L'operazione non è semplice, però ha senza dubbio una certa logica: la Juve cerca un difensore affidabile, esperto, bravo tecnicamente e mancino che possa giocare al fianco di Bremer (che meno di offerte extralarge dovrebbe rimanere a Torino) e alternarsi con Kelly. Il profilo di Ndicka piace a Spalletti per le sue qualità e per l'ottima conoscenza della Serie A e piace al club per via di un ingaggio (4 milioni) assolutamente alla portata e in linea con i parametri della società bianconera. Il suo contratto è in scadenza nel 2028, ma in estate potrebbe lasciare la Capitale per generare un'importante plusvalenza: il club giallorosso lo valuta circa 40 milioni di euro.
Evidentemente troppi per la Vecchia Signora, che in estate dovrà fare tante operazioni sul mercato e da qui nasce l'idea dello scambio con l'olandese ex Atalanta, che a Torino non i è trovato bene e che gradirebbe l'ipotesi Roma molto più delle proposte turche che sono arrivate nell’ultimo periodo. In giallorosso Koop ritroverebbe Gasperini, l’allenatore che lo ha fatto rendere meglio negli ultimi anni, e la Juve con la sua cessione riuscirebbe a evitare la minusvalenza su uno dei più grandi flop di mercato degli ultimi anni.
Prima la volata finale per la Champions, poi per Juve e Roma sarà il momento di sedersi a un tavolo e trattare.