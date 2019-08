Roma, idea Alexis Sanchez: lo United apre al prestito

CHE OCCASIONE

Mentre la trattativa Dzeko-Icardi procede ma non si sblocca e continuano le discussioni per il rinnovo di Zaniolo, in casa Roma le ultime voci di mercato scaldano i cuori dei tifosi giallorossi: stando a quanto riporta il Sun, infatti, Alexis Sanchez sarebbe ad un passo dall'addio al Manchester United e il club inglese avrebbe aperto all'ipotesi di un prestito ai giallorossi. De Rossi, che esordio: subito in gol col Boca

Come scrivono in Inghilterra, è ormai rottura totale tra lo United e l'attaccante cileno, nei confronti del quale Solskjaer è pronto ad usare il pugno di ferro, soprattutto dopo la recente rissa col giovane Mason Greenwood per un duro fallo durante un allenamento. Se continuerà a rifiutare qualsiasi destinazione, Sanchez rischia seriamente di essere retrocesso nella squadra riserve dei Red Devils, con la prospettiva di non scendere mai in campo con la prima squadra.

La società inglese sarebbe quindi disposta a cedere il giocatore in prestito pagando anche una parte del suo ingente ingaggio (28 milioni di euro lordi a stagione) e in particolare sarebbe disposta a cederlo alla Roma, che ha chiesto di averlo in prestito. Una grande occasione per il club giallorosso, basterà il pugno duro di Solskjaer a convincere il Nino Maravilla a trasferirsi nella capitale?

