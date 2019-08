Juventus, Rugani e Matuidi verso il Monaco

Lo sfoltimento della rosa rimane in cima ai pensieri della Juventus. Se la cessione di Paulo Dybala si sta complicando di ora in ora, qualcosa si muove negli altri reparti. Il Cfo Fabio Paratici ha incontrato la dirigenza del Monaco e discusso di diversi giocatori in uscita dalla Continassa. Il primo di questi è Daniele Rugani: il difensore, valutato 30 milioni dai Campioni d'Italia, piace al club transalpino che sarebbe disposto ad acquistarlo a titolo definitivo. La Roma, più propensa al prestito (con diritto di riscatto), si è defilata perché Fonseca preferisce puntare su altri giocatori, nello specifico su Dejan Lovren (non convocato dal Liverpool per la finale di Supercoppa Europea). Juve, operazione esuberi

Rugani potrebbe non essere l'unico a prendere la strada del Principato: con i monegaschi Paratici ha parlato anche di Blaise Matuidi, non ritenuto centrale da Sarri (il tecnico ha deciso di puntare con forza su Sami Khedira, tolto dal mercato). Se per il centrocampista francese la pista Monaco è viva, per Perin appare invece definitivamente chiusa. Nessuna possibilità infine di vedere in Ligue 1 Mario Mandzukic: il croato preferisce tornare a giocare in Bundesliga (da registrare un sondaggio del Borussia Dortmund, la punta però sogna di vestire di nuovo la maglia del Bayern).